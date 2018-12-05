В Минске пройдет большой техно-рейв, оборудованный звуковой системой стоимостью $1 млн

В субботу, 8 декабря, в культурном хабе Ok16 на территории завода МЗОР пройдет большой техно-рейв “Эпоха танцев” с участием легенды российской техно-революции DJ Zorkin. Специально для этой вечеринки организаторы привезут из Москвы мощную (15 кВт) акустическую систему Funktion–One стоимостью более $1 млн. Более 1000 посетителей вечеринки впервые услышат, как звучит Funktion-One –– лучший клубный “звук” в мире.





Вслед за вечеринкой, в среду, 12 декабря в кинотеатре “Дом кино” состоится премьера и единственный показ документального фильма Виктора Буды “Эпоха танцев” (2017) о зарождении танцевальной культуры на постсоветском пространстве.

Организаторами обоих мероприятий под общим названием “Эпоха танцев” выступают независимые продюсеры Jools N’ Leo при поддержке Ballantine’s True Music.

Большой техно-рейв “Эпоха танцев” - 8 декабря, Ok16, 23:00

Премьера фильма “Эпоха танцев” - 12 декабря, Дом кино, 19:30

Стоимость билетов - Br25.