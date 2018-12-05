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В Минске пройдет большой техно-рейв, оборудованный звуковой системой стоимостью $1 млн
В субботу, 8 декабря, в культурном хабе Ok16 на территории завода МЗОР пройдет большой техно-рейв “Эпоха танцев” с участием легенды российской техно-революции DJ Zorkin. Специально для этой вечеринки организаторы привезут из Москвы мощную (15 кВт) акустическую систему Funktion–One стоимостью более $1 млн. Более 1000 посетителей вечеринки впервые услышат, как звучит Funktion-One –– лучший клубный “звук” в мире.
Вслед за вечеринкой, в среду, 12 декабря в кинотеатре “Дом кино” состоится премьера и единственный показ документального фильма Виктора Буды “Эпоха танцев” (2017) о зарождении танцевальной культуры на постсоветском пространстве.
Организаторами обоих мероприятий под общим названием “Эпоха танцев” выступают независимые продюсеры Jools N’ Leo при поддержке Ballantine’s True Music.
Большой техно-рейв “Эпоха танцев” - 8 декабря, Ok16, 23:00
Премьера фильма “Эпоха танцев” - 12 декабря, Дом кино, 19:30
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В субботу, 8 декабря, в культурном хабе Ok16 на территории завода МЗОР пройдет большой техно-рейв “Эпоха танцев” с участием легенды российской техно-революции DJ Zorkin....
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