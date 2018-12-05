Семьи в Минске тратят на еду в среднем Br454,6 в месяц

По данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, в Минске в январе-сентябре расходы в расчете на домашнее хозяйство составили Br1609,1 рубля в месяц, сообщили в Главном статистическом управлении города Минска.

На оплату услуг у минских семей приходится 28,3% расходов, на покупку непродовольственных товаров - 30,6% и на питание - 38,4%, в денежном выражении - Br454,6.

В структуре расходов домашних хозяйств на покупку продуктов питания на мясо и мясные продукты приходилось 27,2%, молоко и молочные продукты - 20,7 %, хлеб и хлебопродукты - 13,2 %, фрукты и ягоды - 8,8 %, на рыбу и рыбопродукты - 5 %, сахар и кондитерские изделия - 5,1 %, яйца - 1,9 %, масло растительное, маргарин и другие жиры — 1,2 %, картофель - 1,1 %.

Определенную долю потребленных продуктов питания домашние хозяйства производят сами в личных подсобных хозяйствах, получают в подарок от родственников и знакомых в порядке оказания материальной помощи, отмечают в управлении. В первую очередь это картофель (36,9%), овощи и бахчевые (29,5%), фрукты и ягоды (16,8%). Реже - яйца (6,6%), рыба и продукты из нее (5,9%), мясо и мясные продукты (2,8%), молоко и молочные продукты (0,7%).

Специалисты отметили, что минчане стали меньше есть картофеля (на 8,1% в сравнении с 2017 годом) и других овощей (на 2,7%). И увеличили потребление мяса и мясных продуктов (на 3%), фруктов и ягод (на 2,9%, хлеба (на 1,8%).