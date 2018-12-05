Пашинян резко отреагировал на публикацию в YouTube диалога об экс-генсеке ОДКБ Хачатурове

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассматривает как объявление войны публикацию в YouTube записи разговора двух лиц, которых в армянских СМИ считают самим Н.Пашиняном и предположительно директором Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Артуром Ванецяном.

"Это объявленная против Республики Армения война", - отметил Н.Пашинян в среду в прямом эфире на своей странице в Facebook.

"Это делается по простой причине - коррумпированная система видит, что кольцо вокруг нее сужается. Каждого коррупционера мы отдельно будем призывать к ответственности. Эти телефонные разговоры публикуются для поиска спасательного круга для них и коррумпированной системы", - отметил премьер-министр.

В среду вечером в YouTube в преддверии внеочередных парламентских выборов в Армении, намеченных на 9 декабря, опубликована аудиозапись прослушки телефонного разговора предположительно премьер-министра Армении Н.Пашиняна с предположительно директором Службы национальной безопасности (СНБ) Армении А.Ванецяном.

На ней собеседники обсуждают вопросы о задержании генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, реакцию России, арест экс-президента Армении Роберта Кочаряна.

"Господин премьер, Хачатурова хотят арестовать, но если арестуют, то надо подумать... он генсек ОДКБ. Это проблема с русскими. Пока его не допросили, можем отложить. По Кочаряну сегодня завершим", - говорит человек голосом, похожим на голос директора СНБ.

"Да, отложите. Надо поставить заранее в известность, чтобы не было проблем", - отвечает его собеседник голосом, похожим на голос Н.Пашиняна.

Он также интересуется возможными вариантами, чтобы не допустить выезда Ю.Хачатурова из Армении.

Участник разговора, предположительно директор СНБ, также сообщает, что представители РФ просят "сначала отозвать Ю.Хачатурова", а потом предпринимать дальнейшие шаги. "Арест, говорят, большая проблема. Представьте, если сейчас генсека НАТО арестуют. Господин премьер, действительно, это большая проблема", - произносит человек голосом, похожим на голос главы спецслужбы Армении.

Приводится также запись разговора предположительно А.Ванецяна с предположительно председателем Специальной следственной службы Сасуном Хачатряном. Он обсуждает возможность освобождения Ю.Хачатурова под залог.

По делу второго президента Армении предположительно директор СНБ докладывает предположительно премьер-министру, что с судьей уже обговорено, что он будет арестован.

Это уже вторая публикация в сервисе YouTube записи разговора, в котором предположительно А.Ванецян и предположительно С.Хачатрян обсуждают уголовные дела против экс-президента Армении и генсека ОДКБ Ю.Хачатурова. Первая запись была обнародована в сентябре.

Тогда следственный комитет Армении принял в производство уголовное дело о прослушивании телефонного разговора. Уголовное дело возбуждено по статьям 146 и 254 УК - "нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений" и "неправомерное завладение компьютерной информацией".

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением аутентичности аудиозаписи бесед, размещенных в YouTube.

Экс-президенту Армении Р.Кочаряну, генсеку ОДКБ Ю.Хачатурову и экс-министру обороны Микаелу Арутюняну в конце июля были предъявлены обвинения в свержении конституционного строя во время событий 1 марта 2008 года, когда в результате столкновения между правоохранителями и протестующими против итогов президентских выборов демонстрантами погибли десять человек, более 250 человек получили ранения.

Р.Кочарян считает обвинения сфабрикованными и расценивает их как политическое преследование.

Н.Пашинян в 2008 году был членом предвыборного штаба кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна и после массовых беспорядков 1 марта 2008 года был объявлен в розыск, сдался властям в 2009 году. В январе 2010 года был осужден на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков. В мае 2011 года вышел на свободу по амнистии. После избрания главой правительства Н.Пашинян заявил о неизбежности раскрытия "дела 1 марта".

Кроме того, Генпрокуратура Армении возбудила уголовное дело о прослушивании телефонного разговора А.Ванецяна и С.Хачатряна по ч. 1 ст.309 (превышение должностных полномочий, наказывается штрафом или лишением свободы на срок не свыше четырех лет).

9 декабря в Армении пройдут внеочередные парламентские выборы, на которых, по мнению местных аналитиков, считается фаворитом возглавляемая премьером Н.Пашиняном партия "Гражданский договор", участвующая в выборах предвыборным блоком "Мой шаг".

Бывшая правящая Республиканская партия претендует стать второй политической силой в парламенте.