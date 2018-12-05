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Высокорентабельные предприятия перечислят в фонд нацразвития почти Br47 млн по итогам первого полугодия 2018 года

06.12.2018 09:49 — Разное | Интерфакс  
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Правительство Беларуси утвердило перечень из 30 высокорентабельных предприятий, которые должны перечислить в государственный целевой бюджетный фонд национального развития (ФНР) часть прибыли по результатам работы за первое полугодие 2018 года.

Данное решение содержится в постановлении Совмина N869. Документ размещен на официальном сайте правительства.

Среди наиболее крупных плательщиков в ФНР по итогам первого полугодия - ОАО "Гродненская табачная фабрика "Неман" (Br19,9 млн), ОАО "Гомельтранснефть Дружба" (Br10,2 млн), ОАО "БЕЛАЗ" – управляющая компания холдинга "БЕЛАЗХОЛДИНГ" (Br9,5 млн), ОАО "Минский завод игристых вин" (Br1 млн 138 тыс.), ОАО "Минский завод колесных тягачей" (Br1 млн).

В перечень также включен ряд других акционерных обществ и республиканских предприятий.

Суммарный объем перечислений должен составить Br46 млн 880 тыс.

По итогам 2017 года таких предприятий было 29 с общей суммой  перечислений Br41 млн 317 тыс.

 
 
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Правительство Беларуси утвердило перечень из 30 высокорентабельных предприятий, которые должны перечислить в государственный целевой бюджетный фонд...
 
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