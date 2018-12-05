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Американский истребитель F/A-18 и самолет-заправщик KC-130 столкнулись у берегов Японии

06.12.2018 09:37 — Разное | Интерфакс  
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В ночь на четверг возле берегов Японии столкнулись американский истребитель F/A-18 и самолет-заправщик KC-130. Двое военных США спасены, судьба пятерых неизвестна, сообщает телеканал "Эн-Эйч-Кей".

Инцидент произошел примерно в 200 милях от побережья Ивакуни в 2 часа ночи в четверг.

В момент инцидента на борту KC-130 было пять человек, два человека находились на борту F/A-18.

"Самолет вылетел со станции Морской пехоты Ивакуни и проводил регулярную плановую подготовку, когда произошел несчастный случай", - говорится в заявлении Корпуса морской пехоты США.

Обстоятельства происшествия выясняются. Поиски остальных пяти военнослужащих продолжаются.

Министр обороны Японии Такэси Ивая сообщил журналистам, что в настоящее время в поисково-спасательной операции принимают участие 6 вертолетов и 3 судна сил самообороны.

 
 
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В ночь на четверг возле берегов Японии столкнулись американский истребитель F/A-18 и самолет-заправщик KC-130. Двое военных США спасены, судьба пятерых неизвестна,...
 
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