Лукашенко вычеркнул страны Балтии из постсоветского пространства



На архивном снимке Александр Лукашенко с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым. Фото: Reuters​

"Президентом впервые избрана женщина в Грузии, да и на постсоветском пространстве, и это, может быть, хороший опыт, посмотрим. И Беларусь, наше общество будут внимательно присматриваться к вашему опыту".

Лукашенко признался, что внимательно следил за событиями в Грузии, после чего сказал следующее:Как известно, к постсоветскому пространству относятся Литва, Латвия и Эстония. В соседней Литве с 2009 года президент — Даля Грибаускайте (ее переизбирали в 2014 году). В Эстонии с октября 2016-го президентом является Керсти Кальюланд. В Латвии в 1999-2007 годах президентом была Вайра Вике-Фрейберга (ее переизбирали в 2003-м).Возможно, Лукашенко это сказал случайно. Но не исключено, что белорусский руководитель действительно считает: страны Балтии к постсоветскому пространству не относятся.