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Лукашенко вычеркнул страны Балтии из постсоветского пространства

06.12.2018 10:18 — Разное | UDF  
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На архивном снимке Александр Лукашенко с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым. Фото: Reuters&#8203;
Александр Лукашенко неожиданно вычеркнул страны Балтии (Литву, Латвию и Эстонию) из постсоветского пространства. Произошло это 4 декабря в Минске во время встречи с послом Грузии в нашей стране Валерием Кварацхелией. Речь шла прежде всего об итогах президентских выборов в Грузии. Во втором туре победила 66-летняя Саломе Зурабишвили.

Лукашенко признался, что внимательно следил за событиями в Грузии, после чего сказал следующее:

"Президентом впервые избрана женщина в Грузии, да и на постсоветском пространстве, и это, может быть, хороший опыт, посмотрим. И Беларусь, наше общество будут внимательно присматриваться к вашему опыту".


Как известно, к постсоветскому пространству относятся Литва, Латвия и Эстония. В соседней Литве с 2009 года президент — Даля Грибаускайте (ее переизбирали в 2014 году). В Эстонии с октября 2016-го президентом является Керсти Кальюланд. В Латвии в 1999-2007 годах президентом была Вайра Вике-Фрейберга (ее переизбирали в 2003-м).

Возможно, Лукашенко это сказал случайно. Но не исключено, что белорусский руководитель действительно считает: страны Балтии к постсоветскому пространству не относятся.

 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко неожиданно вычеркнул страны Балтии (Литву, Латвию и Эстонию) из постсоветского пространства.
 
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