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Самолет Лукашенко никто не захотел покупать

06.12.2018 10:05 — Разное | UDF  
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Аукцион по продаже самолета, на котором раньше летал Александр Лукашенко, не состоится, пишет TUT.BY. Нет заявлений от участников. Планировалось, что он пройдет 5 декабря.

— Торгов не будет. Нет заявлений на участие в аукционе, — рассказали TUT.BY в Минском городском центре недвижимости.

Напомним, ранее стало известно, что в Минске на аукцион выставили TУ-154M, на котором раньше летал Александр Лукашенко, а затем — члены правительства.

Самолет Лукашенко никто не захотел покупать

На хвосте одного из самолетов можно увидеть номер EW-85815, он и выставлен на аукцион. Фото: Владимир Чуденцов, TUT.BY

Самолет выпустили в 1995 году. Начальная цена — около 4,3 миллиона рублей (4 292 900 рублей).

Выставила лот на аукцион авиакомпания «Белавиа».

Сейчас основной самолет президента — Boeing-767 в ВИП-компоновке.

 
Теги: Минск
 
 
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Аукцион по продаже самолета, на котором раньше летал Александр Лукашенко, не состоится.
 
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