Самолет Лукашенко никто не захотел покупать

На хвосте одного из самолетов можно увидеть номер EW-85815, он и выставлен на аукцион. Фото: Владимир Чуденцов, TUT.BY

— Торгов не будет. Нет заявлений на участие в аукционе, — рассказали TUT.BY в Минском городском центре недвижимости.Напомним, ранее стало известно, что в Минске на аукцион выставили TУ-154M, на котором раньше летал Александр Лукашенко, а затем — члены правительства.Самолет выпустили в 1995 году. Начальная цена — около 4,3 миллиона рублей (4 292 900 рублей).Выставила лот на аукцион авиакомпания «Белавиа».Сейчас основной самолет президента — Boeing-767 в ВИП-компоновке.