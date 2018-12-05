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Сколько нужно времени, чтобы найти себя в "базе тунеядцев"

06.12.2018 09:06 — Разное | UDF  
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Фото: Shutterstock
С 1 декабря начала работать база «трудоспособных граждан, не занятых в экономике» (она же — «база тунеядцев»). Журналисты «Радио Свобода» выяснили, сколько нужно времени, чтобы получить логин с паролем, и выяснить, значишься ли ты в этой базе.


10–40 минут: доехать до службы «Одно окно»

Чтобы попасть в личный кабинет на Едином портале электронных услуг, необходимы логин и пароль. Получить их можно только лично — в службе «Одно окно» по месту жительства или в Национальном центре электронных услуг в Минске (нужна предварительная регистрация).


20 минут – 5 часов: ждать логин и пароль

В первые дни декабря очередей у «Одного окна» не наблюдалось, но манипуляции по регистрации занимали у сотрудников госорганов длительное время. Они даже не всегда понимали, чего от них хотят. Потом в «Одном окне» начали принимать заявления, а логин и пароль позже присылать по электронной почте. Одному из опрошенных реквизиты прислали через 5 часов. При этом в «Одном окне» предупредили, что письмо с логином и паролем могут прислать в течение 7 дней.


10 минут — 2 часа: проверить, есть ли вы в базе

Если вам удалось войти в личный кабинет на сайте portal.gov.by, то разобраться с базой и выяснить, значитесь ли вы в ней, очень непросто. Даже для тех, кто хорошо знаком с самыми разнообразными веб-интерфейсами. Услугу тяжело отыскать в списке, а для того, чтобы заказать поиск вашего имени в базе, нужно сделать около десятка дополнительных кликов, часть из которых совсем не логичные и не интуитивные. Никакого помощника для пользователей нет.

23 минуты в телефоне звучала музыка, пока не ответил оператор службы поддержки портала.

 
Теги: Минск
 
 
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Журналисты выяснили, сколько нужно времени, чтобы получить логин с паролем, и выяснить, значишься ли ты в этой базе.
 
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