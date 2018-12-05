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«Магазины зарабатывают на алкоголе, а семьи теряют мужей и даже детей»

06.12.2018 11:06 — Разное | Аргументы и факты  
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«Магазины зарабатывают на алкоголе, а семьи теряют мужей и даже детей»
АиФ

Прочитала в «АиФ» хорошую и нужную статью «Устали от пьянства». В ней есть фраза «Алкоголизм стал препятствием для создания нормальной семьи». Мне есть что добавить к этой фразе: «А не стали ли препятствием растущие, как грибы после дождя, магазины, витрины которых заполнены бутылками алкоголя всех видов?»

«Магазины зарабатывают на алкоголе, а семьи теряют мужей и даже детей» Правда ли, что при плохой погоде больше хочется выпить?

Магазины выполняют «планы» благодаря этим витринам, а семьи теряют мужей и даже детей.

С каждым годом количество магазинов растет, что само по себе неплохо. Однако одновременно увеличивается и объем проданного спиртного. Неужели наше государство этого не понимает? Выручка - это хорошо. Но речь ведь идет о деньгах, которые зарабатываются за счет растущего потребления алкоголя. Кто в ответе за все это?

Л. Пилецкая, Борисов

 
 
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АиФ Прочитала в «АиФ» хорошую и нужную статью «Устали от пьянства». В ней есть фраза «Алкоголизм стал...
 
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