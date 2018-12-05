На фото - встреча через 50 лет после окончания Клецкой средней школы. Это была прекрасная встреча взрослых людей с воспоминаниями о школе. Я в первом ряду третий справа. Координаты для связи в редакции.
Георгий Петрович Лобко, Заславль
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Фото из альбома. Встреча выпускников
06.12.2018 11:03 — Разное | Аргументы и факты
Из личного архива /
На фото - встреча через 50 лет после окончания Клецкой средней школы. Это была прекрасная встреча взрослых людей с воспоминаниями о школе. Я в первом ряду третий справа. Координаты для связи в редакции.
Георгий Петрович Лобко, Заславль
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50-летие окончания Клецкой средней школы, 2006 г.
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