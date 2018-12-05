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Президент Беларуси направился Санкт-Петербург для участия в саммитах ЕАЭС и СНГ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко направился с рабочим в визитом в Санкт-Петербург. Борт № 1 вылетел из Национального аэропорта Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Санкт-Петербурге глава государства примет участие в заседании высшего Евразийского экономического совета и неформальной встрече лидеров СНГ. Острых вопросов, которые предстоит согласовать президентам «пятерки», немало: формирование общих нефтегазовых рынков, распределение ввозных таможенных пошлин. Переговоры пройдут в узком и расширенном составах.
Что же касается встречи лидеров стран Содружества, она пройдет в формате дружеского обеда.
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко направился с рабочим в визитом в Санкт-Петербург. Борт № 1 вылетел из Национального аэропорта Минск, сообщили в программе...
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