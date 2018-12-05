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Около 800 фур стоят в очереди на границе с Литвой

06.12.2018 10:55 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Непростая ситуация на границе с Литвой: в пунктах пропуска соседней страны произошел сбой программного обеспечения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около 800 фур стоят в очереди на границе с Литвой

Оформление транспорта ведется в ручном режиме, из-за чего на выезде из Беларуси образовались огромные очереди грузовиков. В общей сложности стоят 800 машин.
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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Непростая ситуация на границе с Литвой: в пунктах пропуска соседней страны произошел сбой программного обеспечения, сообщили в программе...
 
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