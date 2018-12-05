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С начала года в Минской области в авариях погибли 50 человек, пострадали – ещё 150

06.12.2018 10:52 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Отсутствие фликеров – основная причина ДТП с участием пешеходов. Из 200 аварий с начала 2018 года большая часть произошла в вечернее время, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Неутешительная статистика: 50 погибших и 150 пострадавших. Всего с начала года штрафами наградили 38 тысяч неосторожных пешеходов. 

С начала года в Минской области в авариях погибли 50 человек, пострадали – ещё 150

Насколько опасно быть не обозначенным? Смотрите в видеоматериале Вадима Смоляка.
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Новости Беларуси. Отсутствие фликеров – основная причина ДТП с участием пешеходов. Из 200 аварий с начала 2018 года большая часть произошла в вечернее время, сообщили...
 
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