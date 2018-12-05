Стали известны цены на новогодние деревья в Слуцке





В администрации ГЛХУ «Слуцкий лесхоз» сайту SlutskGorod сообщили, какими будут цены на новогодние деревья в нынешнем году.

Ели высотой до 1 метра обойдутся случчанам по 8 рублей при покупке в лесничестве и 9 рублей на торговых площадках в городе. Деревья до 2 метров высотой будут стоить 10 рублей в лесничестве и 11 рублей в городе, высотой до 3 метров - 13 и 14 рублей соответственно.

Купить живое дерево в лесничествах можно будет со средины декабря, торговля елями в городе обычно начинается после 20 декабря.

В Слуцке продажа елей лесхозом будет проходить на площадке возле «Универмага «Слуцк», на мини-рынке в 11 городке и непосредственно в лесхозе по улице Борисовца.



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