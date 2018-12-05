КГК проверил питание пациентов в больницах

Система здравоохранения Беларуси нуждается в едином подходе к организации питания пациентов. Такое мнение высказал председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов на коллегии КГК

По его словам, проведенная в 2018 году масштабная работа госконтролеров выявила немало недостатков.

- Качество питания - лишь одна сторона проблемы. Куда и как тратятся бюджетные средства, нет ли лазеек в законодательстве, в самой организации питания, насколько рационально и оптимально выстроена система закупок? Экономические и финансовые аспекты, как показали результаты проверки, не стали предметом озабоченности ни Министерства здравоохранения, ни местных органов власти, - цитирует БЕЛТА Леонида Анфимова.

Как отмечают прокуроры, требуется пересмотреть сложившуюся систему ценообразования на продукты для учреждений здравоохранения. Отмечается, что цены в этой сфере не подпадают под государственное регулирование.