«Фактически статус чистого города мы поддерживаем только за счет уборщиков»

Многие годы читаю вашу (и мою) газету «от корки до корки». И вот однажды узнаю, что мой родной Минск, в котором я родился и живу более 80 лет, занял третье место в мире по чистоте, уступив Токио и Сингапуру. Это же из тысяч городов земного шара!

Эйфории моей не было предела. Ведь можем, когда захотим. Получается, мы одни из самых культурных людей на планете.

Но тут я задумался - так ли это? Оглянемся. На остановках, у подъездов, на лестничных площадках, в других общественных местах минчане курят, и окурки очень часто летят на тротуар, в траву, на железнодорожное полотно. А весной, когда растает снег, под балконами и окнами скапливаются целые горы окурков. Скажете - нет урн? Неправда. Их в городе предостаточно. А вот культуры не хватает. Вообще хотелось бы понять, куда движется наша культура. Да, открываются новые театры и кино, музеи и т.д. При этом сквернословие, грубость в транспорте и не только никуда не исчезают.

Фактически статус культурного и чистого города мы поддерживаем только за счет громадной армии уборщиков. Страшно представить, что было бы, если бы по мановению волшебной палочки всех дворников Минска в один момент отправили, например, отдыхать на Мальдивы.

Б. Семенов, Минск