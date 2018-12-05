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«Фактически статус чистого города мы поддерживаем только за счет уборщиков»

06.12.2018 11:23 — Разное | Аргументы и факты  
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«Фактически статус чистого города мы поддерживаем только за счет уборщиков»
АиФ

Многие годы читаю вашу (и мою) газету «от корки до корки». И вот однажды узнаю, что мой родной Минск, в котором я родился и живу более 80 лет, занял третье место в мире по чистоте, уступив Токио и Сингапуру. Это же из тысяч городов земного шара!

«Фактически статус чистого города мы поддерживаем только за счет уборщиков» Город штрафов. Как власти Сингапура поддерживают чистоту на улицах

Эйфории моей не было предела. Ведь можем, когда захотим. Получается, мы одни из самых культурных людей на планете.

Но тут я задумался - так ли это? Оглянемся. На остановках, у подъездов, на лестничных площадках, в других общественных местах минчане курят, и окурки очень часто летят на тротуар, в траву, на железнодорожное полотно. А весной, когда растает снег, под балконами и окнами скапливаются целые горы окурков. Скажете - нет урн? Неправда. Их в городе предостаточно. А вот культуры не хватает. Вообще хотелось бы понять, куда движется наша культура. Да, открываются новые театры и кино, музеи и т.д. При этом сквернословие, грубость в транспорте и не только никуда не исчезают.

Фактически статус культурного и чистого города мы поддерживаем только за счет громадной армии уборщиков. Страшно представить, что было бы, если бы по мановению волшебной палочки всех дворников Минска в один момент отправили, например, отдыхать на Мальдивы.

Б. Семенов, Минск

 
Теги: Минск
 
 
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АиФ Многие годы читаю вашу (и мою) газету «от корки до корки». И вот однажды узнаю, что мой родной Минск, в котором...
 
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