«По совести, надо пенсионерам добавлять фиксированные суммы, а не проценты»

Десять лет назад два соседа стали пенсионерами. Одному начислили пенсию 300 рублей, другому - на 100 руб. меньше. Все по закону.

Все последующие годы пенсии повышались. В среднем на 5% ежегодно. Спустя 10 лет первому пенсионеру начисляют уже не на 100, а на 150 руб. больше. Вот такая арифметика получается. Вопрос: за какие заслуги?

Пенсии повышают из-за роста цен. А ведь есть все хотят одинаково. Где справедливость, если на добавку к пенсии первый может купить в полтора раза больше?

Если по совести, надо каждому пенсионеру добавлять фиксированные суммы, а не в процентах.

Как вариант предлагают «богатым» пенсионерам (например, тем, у кого пенсия больше 500 руб.) впредь прибавлять по 3%, остальным - по 5%. Все равно разрыв будет, но не столь вопиющий, как сейчас.

А. Дорошенко, Минск