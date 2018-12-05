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«По совести, надо пенсионерам добавлять фиксированные суммы, а не проценты»

06.12.2018 11:19 — Разное | Аргументы и факты  
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«По совести, надо пенсионерам добавлять фиксированные суммы, а не проценты»
АиФ

Десять лет назад два соседа стали пенсионерами. Одному начислили пенсию 300 рублей, другому - на 100 руб. меньше. Все по закону.

Все последующие годы пенсии повышались. В среднем на 5% ежегодно. Спустя 10 лет первому пенсионеру начисляют уже не на 100, а на 150 руб. больше. Вот такая арифметика получается. Вопрос: за какие заслуги?

«По совести, надо пенсионерам добавлять фиксированные суммы, а не проценты» «Не унываем и надеемся на лучшее». Как пенсионеры выживают на пенсию

Пенсии повышают из-за роста цен. А ведь есть все хотят одинаково. Где справедливость, если на добавку к пенсии первый может купить в полтора раза больше?

Если по совести, надо каждому пенсионеру добавлять фиксированные суммы, а не в процентах.

Как вариант предлагают «богатым» пенсионерам (например, тем, у кого пенсия больше 500 руб.) впредь прибавлять по 3%, остальным - по 5%. Все равно разрыв будет, но не столь вопиющий, как сейчас.

А. Дорошенко, Минск

 
 
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АиФ Десять лет назад два соседа стали пенсионерами. Одному начислили пенсию 300 рублей, другому - на 100 руб. меньше. Все...
 
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