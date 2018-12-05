Под Солигорском Peugeot насмерть сбил женщину

Женщина погибла под колесами легковушки в Солигорском районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Миноблисполкома.



Фото: ГАИ Минской области

Смертельный наезд произошел 5 декабря, около 19.15. По предварительной информации, 28-летний водитель Peugeot 406 двигался по трассе Погост — Солигорск и совершил наезд на 39-летнюю солигорчанку.

В результате ДТП женщина получила тяжелейшие травмы и умерла в автомобиле скорой помощи при доставлении в больницу. Световозвращающими элементами она обозначена не была.