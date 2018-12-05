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Под Солигорском Peugeot насмерть сбил женщину
Женщина погибла под колесами легковушки в Солигорском районе. Об этом
Смертельный наезд произошел 5 декабря, около 19.15. По предварительной информации, 28-летний водитель Peugeot 406 двигался по трассе Погост — Солигорск и совершил наезд на 39-летнюю солигорчанку.
В результате ДТП женщина получила тяжелейшие травмы и умерла в автомобиле скорой помощи при доставлении в больницу. Световозвращающими элементами она обозначена не была.
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Световозвращающими элементами женщина обозначена не была.
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