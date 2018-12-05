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В Крыму проходит испытания новейший российский большой патрульный корабль

06.12.2018 11:16 — Разное | Tut.by  
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Новейший российский большой патрульный корабль проекта 22 160 «Дмитрий Рогачев» пятого декабря прибыл в Севастополь для проведения тестов, сообщает Defence blog. Комплекс государственных испытаний займет пять дней.


Фото: Минобороны России

Ранее корабль успешно провел первые артиллерийские стрельбы в Черном море, огонь велся по имитаторам морских, прибрежных и воздушных целей.

Патрульный корабль дальней морской зоны «Дмитрий Рогачев» предназначен для охраны территориальных вод, борьбы с пиратами и контрабандистами, охраны кораблей, военно-морских баз. Водоизмещение корабля — 1500 тонн, что соответствует классу корветов, но вооружение гораздо слабее — одна 76-мм универсальная артиллерийская установка АК-176МА и восемь ПЗРК «Игла». С таким скромным набором корабль не сможет отбиться от серьезного противника.

Зато в операциях мирного времени, например, антипиратских, он способен заменить более мощные и дорогие корабли, тем самым сэкономив их ресурс. «Дмитрий Рогачев» был спущен на воду в 2017 году и должен войти в состав Черноморского флота в 2019 году.

 
 
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Ранее корабль успешно провел первые артиллерийские стрельбы в Черном море.
 
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