Комаровский рынок разыгрывает 10 килограммов сала

В Instagram Комаровки появился пост о розыгрыше 10 килограммов сала. Счастливым обладателем стратегического запаса этого продукта может стать совершенно любой человек.



Фото: Иван Ткачук

В комментариях к посту написано: розыгрыш проводится для того, чтобы рассказать как можно большему количеству людей, что рынок с 18 по 31 декабря будет работать без выходных.

Чтобы стать претендентом на приз, нужно всего лишь быть подписчиком Instagram рынка, отметить друзей в комментариях под постом, сделать скрин фотографии с салом и разместить у себя в сторис с отметкой @komarovka.by.

Победителя 11 декабря в 20.00 определит «бездушный рандом».