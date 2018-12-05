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Комаровский рынок разыгрывает 10 килограммов сала
В Instagram Комаровки появился пост о розыгрыше 10 килограммов сала. Счастливым обладателем стратегического запаса этого продукта может стать совершенно любой человек.
В комментариях к посту написано: розыгрыш проводится для того, чтобы рассказать как можно большему количеству людей, что рынок с 18 по 31 декабря будет работать без выходных.
Чтобы стать претендентом на приз, нужно всего лишь быть подписчиком Instagram рынка, отметить друзей в комментариях под постом, сделать скрин фотографии с салом и разместить у себя в сторис с отметкой @komarovka.by.
Победителя 11 декабря в 20.00 определит «бездушный рандом».
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Победителя розыгрыша определит 11 декабря в 20.00 счастливый случай.
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