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Комаровский рынок разыгрывает 10 килограммов сала

06.12.2018 11:37 — Разное | Tut.by  
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В Instagram Комаровки появился пост о розыгрыше 10 килограммов сала. Счастливым обладателем стратегического запаса этого продукта может стать совершенно любой человек.


Фото: Иван Ткачук

В комментариях к посту написано: розыгрыш проводится для того, чтобы рассказать как можно большему количеству людей, что рынок с 18 по 31 декабря будет работать без выходных.

Чтобы стать претендентом на приз, нужно всего лишь быть подписчиком Instagram рынка, отметить друзей в комментариях под постом, сделать скрин фотографии с салом и разместить у себя в сторис с отметкой @komarovka.by.

Победителя 11 декабря в 20.00 определит «бездушный рандом».

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Победителя розыгрыша определит 11 декабря в 20.00 счастливый случай.
 
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