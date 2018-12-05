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Суд обязал чиновников ввести частный дом в эксплуатацию без оплаты стоимости инфраструктуры

06.12.2018 11:36 — Разное | Tut.by  
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В Гомеле состоялся первый суд по иску владельца «аукционного» участка к исполкому о вводе дома в эксплуатацию без возмещения государству стоимости строительства инженерных сетей. И причины обращения в суд не в размере предполагаемой компенсации — ее администрация Новобелицкого района Гомеля не смогла даже рассчитать. Главные аргументы истца в суде — о дополнительных выплатах ему не сообщили ни после аукциона, ни при выдаче разрешительной документации на строительство.

После публикаций о применении Указа № 26 и постановления Совета министра № 29 с редакцией связался житель Гомеля Олег. Он рассказал, как у него получилось ввести дом в эксплуатацию без уплаты возмещения государству стоимости инженерной инфраструктуры на участке.

— Свой участок для строительства дома я купил с аукциона уже после вступления в силу названных выше законов, но никто из чиновников даже не обмолвился при оформлении участка и выдаче разрешения на строительство, — рассказывает Олег. — Об их существовании я узнал только в марте 2018 года, когда подал документы в администрацию Новобелицкого района для ввода построенного дома в эксплуатацию.


Олег утверждает, что выполнил все требования и предоставил необходимые документы.

— Через три дня мне позвонили и сказали, что дом в эксплуатацию они принять не могут по причине того, что мною не возмещены затраты за инженерные сети на участке, — говорит Олег. — Это стало для меня неожиданностью, но я не отказывался платить, поэтому попытался выяснить, о каких суммах идет речь. И тут выяснилось, что в администрации никто не знает, как сделать расчет этого возмещения.
Олегу предложили самому откорректировать проект дома и указать мощности потребления дома. Однако как это делается не знали даже в отделе архитектуры при администрации.

— Я спрашивал, почему при утверждении моего проекта не указали, что я должен был взять еще и техусловия. Мне сказали — это упущение администрации. Кроме того, мне объяснили, что мой случай у них первый и они еще никогда не рассчитывали возмещение за инженерные сети.

Олег начал писать жалобы — в горисполком, облисполком, Минстройархитектуры — бесполезно. На переписку он потратил практически полгода, но дом в эксплуатацию так и не был введен. Сумму возмещения тоже не рассчитали.

Впереди — отопительный сезон, и перед Олегом замаячила перспектива платить за газ в четырехкратном размере, так дом не введен в эксплуатацию.

— В итоге мне это все надоело, я решил судиться и пошел к адвокату, — говорит Олег. — Он конечно, меня предупредил, что придется судиться с государством, и успех не гарантирован.








Адвокат в суде обратила внимание, что есть утвержденный порядок ввода в эксплуатацию, в котором нет ни слова о возмещении затрат. Аргументом стал и тот факт что меня ни разу не предупреждали о существовании Указа № 26 и постановления № 289. В суде представители администрации так и не смогли назвать сумму возмещения, которую я якобы должен заплатить, чтобы дом ввели в эксплуатацию. После четырех заседаний суд вынес решение в мою пользу — обязал администрацию в трехдневный срок ввести дом в эксплуатацию.


Решение суда администрация не оспорила и оно вступило в силу.


— В ноябре, в течении трех дней мне выдали разрешительную документацию на ввод дома в эксплуатацию. Теперь все в порядке, дом зарегистрировали. Вот и вся история.

 
Теги: Гомель
 
 
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Суд обязал администрацию Новобелицкой района Гомеля ввести дом в эксплуатацию на «аукционном» участке без возмещения государству стоимости строительства...
 
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