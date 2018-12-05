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БАТЭ заключил новый контракт с братом главного тренера

06.12.2018 11:33 — Разное | Tut.by  
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Полузащитник Дмитрий Бага поставил подпись под новым трудовым соглашением с футбольным клубом БАТЭ, сообщает пресс-служба 15-кратных чемпионов Беларуси.


Фото: fcbate.by

Воспитанник клуба вернулся к родным пенатам после заграничной отлучки летом 2017-го и внес весомый вклад в последующие успехи «желто-синих» — завоевание чемпионских титулов (2017, 2018) и путевок в групповую стадию Лиги Европы-2017/18 и -2018/19.

В нынешнем году 28-летний Дмитрий Бага провел за БАТЭ 43 матча, а вообще имеет в профайле уже 243 игры за основной состав борисовчан, цвета которых защищал с 2007 года с отлучкой в израильский «Хапоэль» из Хайфы (2015/16) и греческий «Атромитос» из Перистери (2016/17).

В составе БАТЭ 9 раз становился чемпионом Беларуси, 2 раза выигрывал Кубок Беларуси и 5 раз — Суперкубок Беларуси.

Дмитрий Бага является младшим братом 37-летнего главного тренера БАТЭ Алексея Баги, который основную часть игровой карьеры также провел в БАТЭ.

 
 
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Полузащитник Дмитрий Бага поставил подпись под новым трудовым соглашением с футбольным клубом БАТЭ.
 
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