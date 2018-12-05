SOS! На пандус для Ольги Завадской у чиновников нет денег

Мать насильственно похищенного в 2000 году телеоператора Дмитрия Завадского получила ответ от Администрации Фрунзенского района Минска на свою просьбу об установке пандуса.





Как сообщал «Белорусский партизан», Ольга Григорьевна прикована к инвалидному креслу и уже два года без посторонней помощи не может выйти на улицу. Однако и с чьей-то помощью сделать это весьма непросто – скат около подъезда в таком состоянии, что коляска запросто может перевернуться.





«В подъезде до лифта лестничный марш на семь ступеней, что делает затруднительным передвижение инвалидной коляски, -- -- говорится в ответе. – Требуется устройство электроподъемника на лестничном марше подъезда и пандуса при входе в подъезд...





Данные работы выполняются за бюджетные средства на основании списков нуждающихся инвалидов-колясочников, предоставленных государственным учреждением «Территориальный центр социального обслуживания Фрунзенского района Минска» в случае наличия технической возможности. В настоящее время сформирован предварительный план мероприятий по созданию программы на 2019 год в случае выделения дополнительного финансирования.





Ваше обращение на контроле».





Вдова Дмитрия Завадского Светлана обратилась за помощью к общественности.





«Ольга Григорьевна больше двух лет борется с тяжёлой болезнью, никогда не жаловалась и всегда просила не афишировать нашу семейную беду, -- написала Светлана в Фейсбуке. -- Но сейчас всё тяжело, так как мы зависим не от самих себя и своей воли, а от решения госорганов. Если у кого-то есть идеи, как можно помочь в установке пандуса, пишите, может у кого-то есть опыт. Будем благодарны!»





-- Выяснилось, что пандус и электроподъемник будут стоит не так уж и дешево – мне написал человек, который на протяжении пяти лет добивался установки пандуса и примерная смета составила около 10 тысяч долларов, -- рассказала Светлана «Белорусскому партизану».









Мы позвонили в Администрацию Фрунзенского района и прямо спросили, ускорит ли наличие денег решение проблемы.





-- Нужно разработать проект, решение администрации… Это все требует финансирования, причем немалого, -- ответили в администрации Фрунзенского района. – Проект на подъемник ориентировочно будет стоить около трех тысяч белорусских рублей, на пандус – в среднем около пяти тысяч белорусских рублей. Сам подъемник с оборудованием – в районе двенадцати тысяч рублей. И столько же где-то и пандус. Это примерная стоимость.



