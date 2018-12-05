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Навели порядок... На Оршанщине качественную морковь скармливают скоту
Хорошей морковью, которую можно было бы продать или просто отдать людям, кормят коров.
Местная жительница прислала в редакцию "
"Эти овощи привозят на корм скоту РУП «Витебскэнерго» филиал «Тепличный Оршанского района МТФ «Девино». Стандартная морковь затарена в сетки, но ее скармливают коровам, привезли не один тракторный прицеп, а несколько! Это часто практикуется, на коров легче списать", - сообщила женщина.
- То есть овощи хорошие и качественные, но вместо того, чтобы продавать или на еду людям отдавать, ее скармиливают скоту? Правильно?
- Да правильно. И это не в первый раз и не последний, - уточнила она.
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Хорошей морковью, которую можно было бы продать или просто отдать людям, кормят коров.
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