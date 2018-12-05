Навели порядок... На Оршанщине качественную морковь скармливают скоту

Витебского курьера " две говорящие фотографии. На них изображены горы моркови. Фотографии сделаны 30 ноября 2018 года. Местная жительница прислала в редакцию "" две говорящие фотографии. На них изображены горы моркови. Фотографии сделаны 30 ноября 2018 года.









"Эти овощи привозят на корм скоту РУП «Витебскэнерго» филиал «Тепличный Оршанского района МТФ «Девино». Стандартная морковь затарена в сетки, но ее скармливают коровам, привезли не один тракторный прицеп, а несколько! Это часто практикуется, на коров легче списать", - сообщила женщина.





- То есть овощи хорошие и качественные, но вместо того, чтобы продавать или на еду людям отдавать, ее скармиливают скоту? Правильно?





- Да правильно. И это не в первый раз и не последний, - уточнила она.