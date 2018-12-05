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Первая в мире страна объявила о полной отмене платы за проезд в общественном транспорте
06.12.2018 11:30 — Разное | Ежедневник
фото: turism.boltai.com
Власти Люксембурга приняли решение со следующего лета отменить плату за проезд в общественном транспорте – автобусах, трамваях и пригородных поездах.
В результате герцогство станет первой в мире страной с бесплатным общественным транспортом, пишут
В столице Люксембурга проживает около 110 тыс. человек, а население самого герцогства насчитывает более 600 тыс. Кроме того, около 200 тыс. каждый день приезжают в Люксембург на работу из Франции, Бельгии и Германии. В связи с этим карликовое европейское государство сталкивается с проблемой серьезных пробок на дорогах.
Переизбранный на новый срок премьер Люксембурга Ксавье Беттель обещал уделять приоритетное внимание окружающей среде и разрешить проблему дорожных заторов.
Этим летом в Люксембурге была отменена плата за проезд в общественном транспорте для лиц в возрасте до 20 лет. Пока власти не решили, делать ли бесплатным проезд в первом и втором классе поездов.
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Власти Люксембурга приняли решение со следующего лета отменить плату за проезд в общественном транспорте – автобусах, трамваях и пригородных поездах.
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