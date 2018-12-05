МВД обещает наказывать за «нездоровое внимание» к скульптуре минского городового

Министерство внутренних дел попыталось разъяснить ситуацию с скульптурой минского городового. По крайней мере, перечислило статьи по которым могут привлечь к ответственности тех, кто проявляет к композии «нездоровое внимание».

«Образ городового является частью повседневной городской культуры, олицетворяет собой образец законности и пример для подражания. В этом нисколько не сомневаются многие гости и жители столицы, которые ежедневно делают селфи с бронзовым стражем порядка начала ХХ века», - заявили в МВД.

То же, что сейчас происходит вокруг скульптуры в ведомстве назвали нездоровым ажиотажем, который «не имеет ничего общего с нормальным и понятным желанием прохожих прикоснуться к достопримечательности, сфотографировать ее или сфотографироваться вместе с ней». Правда, внятно пояснить, чем на практике отличается нездоровый ажиотаж от просто селфи в МВД не смогли.

«Специально спланированные акции и флешмобы, провокации, касающиеся «Минского городового», иначе как стремление получить дешевый пиар рассматриваться не могут. Поступки такого толка свидетельствуют в первую очередь о невоспитанности и невежестве лиц, которые их совершают», - считают в министерстве.

МВД не было бы собой, если бы в завершении не привело перечень статей, по которым участники флеш-мобов могут быть привлечены к ответственности. Во-первых, это мелкое хулиганство (ст. 17.1 КоАП), хулиганство (ст. 339 УК). «Законодательство не содержит конкретного перечня хулиганских действий, и каждый факт оценивается индивидуально», - подчеркнули в министерстве. Судя по всему, в ведомстве намекают, что статья в случае с минским городовым может трактоваться довольно широко.

Во-вторых, это несанкционированные массовые мероприятия: «нарушение установленного порядка их организации или проведения также влечет административную либо уголовную ответственность».

В ноябре милиция опубликовала видео с подростком, который по их данным ударил ладонью по «лицу» скульптуру городового. В ролике он извинялся за проступок. Однако позже административное дело в отношении было прекращено, так как комиссия по делам несовершеннолетних решила, что в его действиях нет состава правонарушения. Это спровоцировало рост интереса к скупльтуре, около него прошло несколько флеш-мобов и акций, участники в ряде случаев были задержаны.