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В Беларуси заблокировали еще 151 сайт

06.12.2018 11:50 — Разное | Tut.by  
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Полторы сотни сайтов заблокированы за торговлю наркотиками. Об этом сообщило Министерство информации в своем твиттер-аккаунте.


Изображение: Yahoo / flickr.com

6 декабря ведоство приняло решение об ограничении доступа к 151 интернет-ресурсу. Причиной стало размещение информации о продаже наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов.

Какие конкретно сайты были заблокированы Мининформом, не сообщается.

В Беларуси оперативно блокируются сайты с рекламой или продажей наркотиков, но владельцы таких ресурсов часто создают новые сайты и их «зеркала» — впрочем, их также быстро блокируют.

Решения о новых блокировках выносят регулярно. К примеру, в ноябре заблокировали 37 интернет-ресурсов, а в октябре — 12 сайтов и 6 страниц «ВКонтакте».

 
 
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Причиной стало размещение информации о продаже наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов.
 
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