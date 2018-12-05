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В Беларуси заблокировали еще 151 сайт
Полторы сотни сайтов заблокированы за торговлю наркотиками. Об этом
6 декабря ведоство приняло решение об ограничении доступа к 151 интернет-ресурсу. Причиной стало размещение информации о продаже наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов.
Какие конкретно сайты были заблокированы Мининформом, не сообщается.
В Беларуси оперативно блокируются сайты с рекламой или продажей наркотиков, но владельцы таких ресурсов часто создают новые сайты и их «зеркала» — впрочем, их также быстро блокируют.
Решения о новых блокировках выносят регулярно. К примеру, в ноябре
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Причиной стало размещение информации о продаже наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов.
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