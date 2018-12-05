В Беларуси заблокировали еще 151 сайт

Полторы сотни сайтов заблокированы за торговлю наркотиками. Об этом сообщило Министерство информации в своем твиттер-аккаунте.



Изображение: Yahoo / flickr.com

6 декабря ведоство приняло решение об ограничении доступа к 151 интернет-ресурсу. Причиной стало размещение информации о продаже наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов.

Какие конкретно сайты были заблокированы Мининформом, не сообщается.

В Беларуси оперативно блокируются сайты с рекламой или продажей наркотиков, но владельцы таких ресурсов часто создают новые сайты и их «зеркала» — впрочем, их также быстро блокируют.

Решения о новых блокировках выносят регулярно. К примеру, в ноябре заблокировали 37 интернет-ресурсов, а в октябре — 12 сайтов и 6 страниц «ВКонтакте».