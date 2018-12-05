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Пожар по ул. Депутатской райцентра...

06.12.2018 — Разное | Івацэвіцкі веснік  
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Пожар по ул. Депутатской райцентра...

 5 декабря 2018 года в 17 часов 40 минут в центр оперативного управления Ивацевичского РОЧС  поступило сообщение о задымлении на пятом этаже многоквартирного жилого дома по улице Депутатской города Ивацевичи.

По прибытии к месту вызова аварийно-спасательных подразделений в 17 часов 44 минуты установлено, что в одной из квартир плотное задымление, открытое горение отсутствует, в квартире возможно нахождение людей.

В 17 часов 47 минут работниками МЧС на полу в одной из жилых комнат обнаружен в бессознательном состоянии хозяин квартиры, не работающий, 1968 года рождения. После проведения реанимационных мероприятий, работники скорой медицинской помощи констатировали смерть хозяина квартиры.

В результате пожара огнём повреждены постельные принадлежности и закопчены стены. Причина пожара устанавливается.

Владислава Пархомик, старший инспектор ГП и ВО Ивацевичского РОЧС.

 
 
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Спасти хозяина квартиры не удалось.
 
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