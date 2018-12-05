Минское «Динамо» заключило контракт с 37-летним российским нападающим

Минское «Динамо» заключило полноценный контракт с 37-летним российским нападающим Алексеем Терещенко, который ранее находился на просмотре, сообщает официальный сайт клуба.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В рамках пробного контракта Терещенко провел три матча и отметился заброшенной шайбой в ворота «Нефтехимика».

Главный тренер «Динамо-Минск» Андрей Сидоренко так прокомментировал подписание контракта с Алексеем:

— Мы дали шанс проявить себя опытному форварду, понимая, что у него не было игровой практики почти полгода. Ясно, что в первых матчах Терещенко было непросто, однако он прибавлял каждый день, и его игра в последних двух матчах оставила только положительное впечатление. Есть уверенность, что Алексей на этом не остановится и скоро наберет свою оптимальную форму.

Для нас важно, что он центральный нападающий. И в нашей команде, и на трансферном рынке дефицит игроков этого амплуа.

Терещенко — хоккеист с огромным послужным списком, с опытом побед на самом высоком уровне. Этого опыта нам сейчас не хватает. Алексей может передать его молодым белорусским хоккеистам. Мы видим, как он ведет себя в раздевалке, как работает на скамейке, видим, что он положительно влияет на атмосферу в коллективе. Терещенко настоящий командный игрок, на которого можно опереться в непростой ситуации.