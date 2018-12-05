Белорусы смогут возвращать часть денег за покупки на AliExpress. Что для этого нужно сделать

Белорусы смогут возвращать часть потраченных денег в интернет-магазинах на AliExpress. Для этого нужна кобрендовая бонусная карта Visa, на которую можно будет вернуть кэшбек в 5% с каждой покупки на популярной интернет-площадке. Этими средствами можно будет расплатиться при следующей покупке в интернет-магазинах на AliExpress.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Чтобы получить кэшбек, потребуется кобрендинговая бонуская карта «Alfa-AliExpress», которую выпустил «Альфа-Банк». При покупках на AliExpress вернут 5% расходов. Бонусы можно использовать для компенсации стоимости покупок на AliExpress.com через мобильный банк «Альфа-Банка».

Карточка выпускается в белорусских рублях на базе Rewards платежной системы Visa. Предусмотрена поддержка технологии бесконтактных платежей payWave. Однако за пользование карточкой придется вносить ежемесячный платеж — 1,49 рубля.

В AliExpress называют Беларусь перспективной страной и планируют активнее работать с покупателями.

«Альфа-Банк (Беларусь) является четвертым банком в мире, запустившим с AliExpress кобрендовую карту. Беларусь — перспективный рынок для AliExpress и мы заинтересованы в повышении уровня качества нашего онлайн-сервиса и развитии новых предложений для клиентов в этом регионе», — отметил менеджер по развитию бизнеса AliExpress Доминик Инсогна.

В компании Visa отмечают, что доля электронной коммерции в Беларуси по состоянию на октябрь 2018 года составляет 23%.

— При этом доля международных транзакций в e-commerce — 16%. Мы видим в Беларуси огромный потенциал для роста. Для нас невероятная удача и честь выступить партнером Альфа-Банка для такого грандиозного проекта, и мы хотели бы пожелать нам всем удачи, а держателям новой карты новых приятных покупок, — отметил региональный менеджер Visa в Беларуси, Азербайджане и Молдове Игорь Ковалев.