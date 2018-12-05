ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусы смогут возвращать часть денег за покупки на AliExpress. Что для этого нужно сделать

06.12.2018 12:02 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Белорусы смогут возвращать часть потраченных денег в интернет-магазинах на AliExpress. Для этого нужна кобрендовая бонусная карта Visa, на которую можно будет вернуть кэшбек в 5% с каждой покупки на популярной интернет-площадке. Этими средствами можно будет расплатиться при следующей покупке в интернет-магазинах на AliExpress.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Чтобы получить кэшбек, потребуется кобрендинговая бонуская карта «Alfa-AliExpress», которую выпустил «Альфа-Банк». При покупках на AliExpress вернут 5% расходов. Бонусы можно использовать для компенсации стоимости покупок на AliExpress.com через мобильный банк «Альфа-Банка».

Карточка выпускается в белорусских рублях на базе Rewards платежной системы Visa. Предусмотрена поддержка технологии бесконтактных платежей payWave. Однако за пользование карточкой придется вносить ежемесячный платеж — 1,49 рубля.

В AliExpress называют Беларусь перспективной страной и планируют активнее работать с покупателями.

«Альфа-Банк (Беларусь) является четвертым банком в мире, запустившим с AliExpress кобрендовую карту. Беларусь — перспективный рынок для AliExpress и мы заинтересованы в повышении уровня качества нашего онлайн-сервиса и развитии новых предложений для клиентов в этом регионе», — отметил менеджер по развитию бизнеса AliExpress Доминик Инсогна.

В компании Visa отмечают, что доля электронной коммерции в Беларуси по состоянию на октябрь 2018 года составляет 23%.

— При этом доля международных транзакций в e-commerce — 16%. Мы видим в Беларуси огромный потенциал для роста. Для нас невероятная удача и честь выступить партнером Альфа-Банка для такого грандиозного проекта, и мы хотели бы пожелать нам всем удачи, а держателям новой карты новых приятных покупок, — отметил региональный менеджер Visa в Беларуси, Азербайджане и Молдове Игорь Ковалев.

Читайте также

 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусы смогут возвращать часть потраченных денег в интернет-магазинах на AliExpress. Для этого нужна кобрендовая бонусная карта Visa, на которую можно будет вернуть...
 
Новости дня
Новости разные
 
Спорт — здоровье, спорт — игра! (Фото)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.12.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
06.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Герой працы
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика