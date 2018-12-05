Украинские военные испытали противокорабельную ракету в Черном море

Испытания новейшей украинской противокорабельной ракеты «Нептун» прошли успешно, об этом рассказал на своей странице в Facebook президент Украины. Дальность поражения новинки составляет 280 км. Для подтверждения поражения целей на такой дальности были задействованы авиация и специальный пункт на острове Змеином.

Внешне новая украинская ракета похожа на советскую противокорабельную ракету 3М24 комплекса «Уран» — Х-35, точнее, ее модернизированного варианта Х-35У. В связи с этим военный эксперт, заместитель главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко высказал мнение , что украинские военные выдали старую ракету за новую, практически ничего в ней не поменяв.



Фото: wikipedia.org

Другой эксперт — заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин придерживается иного мнения. Кошкин отметил, что впечатлен глубиной переработки советской ракеты и высоким результатом, который она показала.

Кроме «Нептуна», стрельбы проводил зенитный комплекс С-125, адаптированный для поражения морских целей. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов рассказал, что все цели были поражены и Украина готова к обороне Черноморского и Азовского побережий.