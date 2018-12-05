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Украинские военные испытали противокорабельную ракету в Черном море
Испытания новейшей украинской противокорабельной ракеты «Нептун» прошли успешно, об этом рассказал на своей
Внешне новая украинская ракета похожа на советскую противокорабельную ракету 3М24 комплекса «Уран» — Х-35, точнее, ее модернизированного варианта Х-35У. В связи с этим военный эксперт, заместитель главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко высказал
Другой эксперт — заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин придерживается иного мнения. Кошкин отметил, что впечатлен глубиной переработки советской ракеты и высоким результатом, который она показала.
Кроме «Нептуна», стрельбы проводил зенитный комплекс С-125, адаптированный для поражения морских целей. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов
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Все цели были поражены, дальность пуска ракеты составила 280 км.
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