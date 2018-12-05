Кобринчане побывали на форуме «Универсальная среда-2018»

Интересной и познавательной выдалась поездка подопечных отделения дневного пребывания для инвалидов и граждан пожилого возраста Кобринского территориального центра социального обслуживания населения на специализированный форум «Универсальная среда-2018»!





Мероприятие проводилось в г. Минске с 29 ноября по 1 декабря. Делегация от ГУ «Кобринский ТЦСОН» прибыла в количестве 6 человек (пять из которых имеет инвалидность) и сразу же по приезду обозначила себя атрибутикой, за что участники поездки выражают благодарность директору ГУ «Кобринский ТЦСОН» Наталье Валентиновне Осиповой.

Форум развернулся на нескольких площадках. В конференц-зале проводились мероприятия по таким секциям, как «Доступная среда для инвалидов с нарушением слуха», «Современные аспекты создания доступной среды для людей с инвалидностью по зрению», «Функциональная и неврологическая реабилитация». На сцене проходили различного рода мастер-классы, литературный вечер поэтов-инвалидов и другие интересные мероприятия. У стенда министерства здравоохранения можно было получить консультацию врачей и специалистов, сделать кардиограмму и сразу получить расшифровку. Наша делегация получила консультацию у врача-эндокринолога, подопечным отделения проверили щитовидную железу. У стенда ТМ «Microlife» любой желающий мог измерить давление и получить сопутствующую информацию.













Форум предоставил отличную возможность пообщаться с коллегами из-за рубежа — гости из Санкт- Петербурга рассказали о своем проекте «Говорящий город» — системы радиоинформирования и звукового ориентирования. В рамках форума была организованна ярмарка вакансий для людей с ограниченными возможностями. Также подопечные ознакомились с деятельностью санаторно-оздоровительных и реабилитационных учреждений страны. У стендов общественных организаций и предприятий выпускающих специализированное оборудование, можно было получить информацию о методах, средствах и формах реабилитации. В рамках культурной программы участники форума посетили Площадь Государственного Флага Республики Беларусь. Надеемся, что такие интересные и познавательные мероприятия будут проходить ежегодно, а поездки наних станут доброй традицией.











Дмитрий Чаплюн, руководитель кружка ОДПДИиГПВ «Кобринский ТЦСОН»