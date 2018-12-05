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В Кобрине выбрали «Королеву осень-2018»

06.12.2018 — Разное | Кобринский вестник  
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Овации для королевы

В предпоследний день осени в Кобринском Дворце культуры было по-особому жарко – здесь под эгидой РК ОО «БРСМ» проходил традиционный районный конкурс красоты и грации «Королева осень-2018». Поддержать участниц пришло большое количество зрителей.

В конкурсе приняли участие 13 девушек – из городских школ, гимназии, Кобринской специальной общеобразовательной школы-интерната, Лукской, Остромичской и Ореховской СШ. Чтобы достойно представить себя и свою школу, девушки готовились к конкурсу заранее.

Чтобы поближе познакомиться с участницами, каждая конкурсантка подготовила визитную карточку. Семья, дружба, увлечения, любимые места в городе – главные темы, которые отражались в визитках.

Творческий конкурс раскрыл таланты участниц. Песни, театральные зарисовки, игра на музыкальных инструментах доказали, что каждая из участниц талантлива по-своему.

Достойно выдержали участницы и конкурс на эрудированность и смекалку, уверенно отвечая на вопросы из разных областей или рассуждая о счастье.

Восторг вызвало дефиле в национальных костюмах, которое подчеркнуло красоту белорусских девушек. Трогательными были признания в любви Кобрину, любимой деревне, стране: кто-то написал стихотворение, кто-то подготовил сценку, исполнил песню.

Финальным аккордом вечера стало дефиле в вечерних нарядах, которое очень впечатлило зрителей и жюри. Жюри, в состав которого вошли заместитель председателя райисполкома Валентин Трубчик и первый секретарь РК ОО «БРСМ» Марина Полевода, выбрать победителя было нелегко.

В итоге обладательницей короны победителя стала учащаяся Кобринской специальной общеобразовательной школы-интерната Вероника Угляница. Каждая из участниц получила свой титул в той или иной номинации, подарки и незабываемые впечатления.

В Кобрине выбрали «Королеву осень-2018»

Людмила ПАШКОВИЧ.

НА СНИМКЕ автора: Валентин Трубчик и Марина чествуют «Королеву осень-2018» Веронику Угляницу.

 
Теги: знакомства
 
 
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В Кобрине выбрали «Королеву осень-2018»
 
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