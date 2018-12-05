В Пинске отметят 35-летие спорткомплекса ДОСААФ

В сентябре 1983 года был подписан акт приемки в эксплуатацию комплекса спортивных сооружений по улице Рокоссовского в Пинске. Строился знаковый объект добровольно-оборонным Обществом ДОСААФ.

ДОСААФ серьезно наращивал спортивный потенциал, укреплял международный престиж оборонного Общества в области спортивной авиации, технических и военно-прикладных видов спорта.

7 декабря 2018 г. в Пинске пройдут мероприятия к юбилею спорткомплекса ДОСААФ. На 35-летие приглашены председатели центрального и областного советов ДОСААФ, руководители спорткомплекса и городских структур ДОСААФ прошлых лет, ветераны труда и вооруженных сил, общественность.

В 14.00 в помещении на Рокоссовского, 17 начнется торжественное собрание. Для участников мероприятия проведут обзорную экскурсию по объектам спорткомплекса. Состоится своеобразный вечер-портрет памяти адмирала советского флота Георгия Михайловича Егорова. На момент возведения в Пинске уникального спортивного сооружения Герой Советского Союза Егоров Г.М. возглавлял союзный ДОСААФ и приложил немало усилий, чтобы спорткомплекс появился в Пинске. В этом году прославленному адмиралу исполнилось бы 100 лет.

По утверждению представителей Международной Федерации по техническим и авиационным видам спорта, Пинский стадион является одним из лучших в Европе среди стадионов технических видов спорта.

Пинский горисполком