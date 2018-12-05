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В Пинске отметят 35-летие спорткомплекса ДОСААФ

06.12.2018 — Разное | Пинский Вестник  
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  В сентябре 1983 года был подписан акт приемки в эксплуатацию комплекса спортивных сооружений по улице Рокоссовского в Пинске. Строился знаковый объект добровольно-оборонным Обществом ДОСААФ.

  ДОСААФ серьезно наращивал спортивный потенциал, укреплял международный престиж оборонного Общества в области спортивной авиации, технических и военно-прикладных видов спорта.

  7 декабря 2018 г. в Пинске пройдут мероприятия к юбилею спорткомплекса ДОСААФ. На 35-летие приглашены председатели центрального и областного советов ДОСААФ, руководители спорткомплекса и городских структур ДОСААФ прошлых лет, ветераны труда и вооруженных сил, общественность.

  В 14.00 в помещении на Рокоссовского, 17 начнется торжественное собрание. Для участников мероприятия проведут обзорную экскурсию по объектам спорткомплекса. Состоится своеобразный вечер-портрет памяти адмирала советского флота Георгия Михайловича Егорова. На момент возведения в Пинске уникального спортивного сооружения Герой Советского Союза Егоров Г.М. возглавлял союзный ДОСААФ и приложил немало усилий, чтобы спорткомплекс появился в Пинске. В этом году прославленному адмиралу исполнилось бы 100 лет.

  По утверждению представителей Международной Федерации по техническим и авиационным видам спорта, Пинский стадион является одним из лучших в Европе среди стадионов технических видов спорта.

  Пинский горисполком



 
 
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  В сентябре 1983 года был подписан акт приемки в эксплуатацию комплекса спортивных сооружений по улице Рокоссовского в Пинске. Строился знаковый...
 
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