Объявлены победители конкурса «Премия HR-бренд Беларусь 2018»

Премия вручается компаниям, которые создали яркие и успешные проекты в области управления персоналом. В этом году на конкурс было подано 38 проектов, номинантами конкурса «Премия HR-бренд Беларусь 2018» стали 32 компании.

Проекты номинантов были посвящены таким темам, как: мотивация персонала, автоматизация HR-процессов, обучение (офф и онлайн) и развитие, работа со студентами, корпоративная культура и другие. Традиционными стали проекты в области построения и продвижения HR-бренда в компаниях разного масштаба, а также проекты по самоактуализации и развитию личности.

Номинанты рассказали об успехах в сфере трансформации бизнеса через изменения HR-стратегии, построение модели корпоративных компетенций, а также через введение практики фасилитации при принятии стратегических решений.

Впервые на конференции прозвучали темы и были представлены такие технологии, как: виртуальная реальность, привлечение людей пенсионного возраста и аутплейсмент – технология помощи в трудоустройстве сотрудникам после увольнения. Каждый реализованный кейс по-своему уникален в идее и исполнении.





Организатор конкурса с представителями независимого международного жюри, слева направо: Нина Осовицкая, Вероника Королева, Светлана Шапорова, Виктория Рындина, Юлия Бачурко. Фото: РАБОТА TUT.BY

Этот год – юбилейный для конкурса. Уже 5 лет премия проводится в Беларуси. Как отметила организатор конкурса, директор РАБОТА.TUT.BY Светлана ШАПОРОВА: «Пять лет в нашу скоростную эпоху – это серьезный опыт. И сегодня мы можем говорить не только об успехах наших номинантов, но и всего конкурса «HR-бренд». Мы как организаторы изначально поставили себе задачу стать площадкой для обмена опытом и вдохновления идеями, но уже сейчас можем сказать, что не без нашей помощи hr-проекты заняли очень серьезное место в бизнесе, перейдя от поддерживающих функций в одну из основных.»

Победители Премии «HR-бренд 2018»

Основные номинации:

Номинация «Республика»

Награда I степени: ООО «Инстинктулс». Проект: *покатепло. Создание устойчивого привлекательного имиджа компании *instinctools и живого контакта с потенциальными сотрудниками

Награда II степени: ИООО «Газпромнефть-Белнефтепродукт». Проект: «Виртуальная реальность и реальная безопасность»

Награда III степени: ЗАО «ПАТИО» (торговая марка «5 элемент»). Проект: «Время – деньги: от планирования и учета рабочего времени к повышению производительности труда!»

Номинация «Столица»

Награда I степени: ООО «Промвад Софт» (Promwad Soft). Проект: «От роста инженерной команды к развитию отрасли электроники»

Награда II степени: ООО "Изи штандарт". Проект: «Лояльность – это тоже процесс!»

Награда III степени: Торговое унитарное предприятие «Керамин-Столица Инвест». Проект: «Братство племен» – корпоративный квест по реанимированию корпоративных ценностей компаний

Номинация «Мир»

Награда I степени: ЗАО «Белагро Бел». Проект: «Digital-трансформация HR-процессов»

Награда II степени: ООО «Коммерс Лаб» (eWave). Проект: «Talent Ocean. Безграничные способности сотрудников открывают безграничные возможности для компании»

Награда III степени: ООО «РАЙЗИНГ» (R Group). Проект: «EQ-Команда вдохновлять!»

Номинация «Регион»

Награда I степени: ООО «ТОРВЛАД» (Санаторий Альфа Радон). Проект: «Счастливый сотрудник – счастливый гость»

Награда II степени: ОАО «Туровский молочный комбинат». Проект: «Академия эффективного развития «Молочная правда»

Награда III степени: ОАО «Гродненский стеклозавод». Проект: «Командообразование – как инструмент в трансформации компании»

Специальные номинации:

Номинация «Большое сердце»

Генеральный партнёр конкурса «Премия HR-бренд Беларусь 2018» - бренд KFC, представленный в Беларуси компаниями ООО «Бел Фуд Сервис» и ООО «Креатив ФудС-Восток», второй год подряд учреждает Специальную номинацию «Большое сердце».

Победитель: ОАО «АСБ Беларусбанк». Проект: «Беларусбанк. Родительский дом»

Номинация «Равные возможности» (номинация учреждена для работодателей, трудоустраивающих людей с инвалидностью). Специальный партнер секции «Равные возможности» - Международная финансовая корпорация в Республике Беларусь. При поддержке Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Офиса по правам людей с инвалидностью.

Победитель: ООО «Либретик групп» (ТС «Соседи»). Проект: «Тихие кассы»

Номинация «HR Start»

Победитель: OOO «Управляющая компания холдинга «Аптека групп» (Сеть аптек «ADEL»). Проект: «Старший специалист». Привлечение активных и мотивированных людей пенсионного возраста.

Победитель специальной номинации РАБОТА.TUT.BY:

ОАО «Белинвестбанк». Проект: «Капитализация личного бренда»

Приз специального партнера IBA Group:

ИООО «Газпромнефть-Белнефтепродукт». Проект: «Идем на Гембу»

Победитель специальной номинации SpaVilnius Druskininkai:

УП Адани (ADANI). Проект: ADANI SMART UNIVERSITY

Победитель номинации «Выбор профессионального сообщества»:

ООО «Либретик групп» (ТС «Соседи»). Проект: «Тихие кассы»

Победитель номинации «HR-персона» :

Татьяна Березовская, заместитель директора по персоналу ЗАО «ПАТИО»



Лауреаты премии «HR-бренд 2018» Фото: РАБОТА TUT.BY

СПРАВКА:

Конкурс « Премия HR-бренд » – это независимая ежегодная премия за наиболее успешную работу с репутацией компании как работодателя.

Задача мероприятия – выделить, оценить и рассказать о лучших HR-практиках, связанных с работой над имиджем компании как работодателя, и о проектах по улучшению бизнес показателей через управление персоналом.

«Премия HR-бренд» — конкурс, имеющий международную географию. Он успешно проходит с 2006 года в Российской Федерации; с 2011 года в Украине; с 2013 года в странах Центральной Азии.

С 2014 года конкурс «Премия HR-бренд» проходит в Республике Беларусь.