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Совмин определил предприятия, который поделятся прибылью с фондом нацразвития
06.12.2018 12:00 — Разное | Ежедневник
фото: belnovosti.by
В списке, определенном постановлением правительства, 30 высокорентабельных предприятий.
Согласно постановлению от 5декабря, эти предприятия перечислят в республиканский бюджет в государственный целевой бюджетный фонд национального развития часть прибыли по результатам работы за первое полугодие 2018 года.
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В списке, определенном постановлением правительства, 30 высокорентабельных предприятий.
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