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Совмин определил предприятия, который поделятся прибылью с фондом нацразвития

06.12.2018 12:00 — Разное | Ежедневник  
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Совмин определил предприятия, который поделятся прибылью с фондом нацразвития

фото: belnovosti.by

В списке, определенном постановлением правительства, 30 высокорентабельных предприятий.

Согласно постановлению от 5декабря, эти предприятия перечислят в республиканский бюджет в государственный целевой бюджетный фонд национального развития часть прибыли по результатам работы за первое полугодие 2018 года.

В перечне три десятка предприятий. Это ОАО ”Белаз“ – управляющая компания холдинга ”Белаз-Холдинг “, "Гомельтранснефть Дружба", "Белорусская универсальная товарная биржа", "Минский завод колесных тягачей", ”Минский завод игристых вин“, республиканские унитарные производственные  предприятия "Гранит", "Белмедпрепараты", республиканское унитарное предприятие по аэронавигационному обслуживанию воздушного движения ”Белаэронавигация“, коммунальное унитарное предприятие ”Минский городской центр инжиниринговых услуг“.

Эти предприятия перечислят в государственный целевой бюджетный фонд национального развития часть прибыли сверх той, что была перечислена согласно президентскому указу N 637.

 
 
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В списке, определенном постановлением правительства, 30 высокорентабельных предприятий.
 
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