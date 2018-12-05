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Сразу две ночи кино в декабре: устройте себе экпресс-просмотр главных премьер месяца

06.12.2018 12:18 — Разное | Tut.by  
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В этом декабре сеть кинотеатров «КиноМинска» завершит год двумя ночами кино — 14 и 29 декабря в 23.45 в столичном кинотеатре «Москва». Гостей обещают баловать новогодними киноновинками и другими приятными сюрпризами.


Кадр из фильма «Елки последние»

14 декабря будут смотреть фильмы: «Аквамен», «Секс мода диско» и «Человек-паук: Через вселенные». 29 декабря посмотрим: «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел», «Елки последние» и «Три богатыря и наследница престола». Можно будет не только посмотреть киноновинки, но и послушать саундтреки к премьерам. Для зрителей будут работать бар и тематическая фотозона.

Ночь кино — 14 декабря

«Аквамен»

2018, Австралия, США


О чем кино: Артур Карри был сыном работника маяка по имени Том Карри и женщины по имени Атланна. Артур уже в подростковом возрасте демонстрировал невероятную силу и скорость, а также возможность дышать под водой и разговаривать с рыбами. Будучи при смерти, Атланна раскрыла мальчику правду: она была Королевой Атлантиды, находившейся в изгнании, и пообещала, что однажды Артур станет правителем семи морей. Его отец дал ему образование и научил управлять своими возможностями, что в конечном итоге помогло ему стать героем по имени Аквамен.

«Секс мода диско»

2017, США


О чем кино: В центре внимания история Антонио Лопеса — влиятельного художника-иллюстратора 1970-х годов, работавшего на различные журналы моды и снискавшего популярность в Париже и Нью-Йорке. У художника был свой уникальный взгляд на вещи, и, хотя Лопес желал самоутвердиться в обществе, рисовал он точно так же, как и жил: эксцентрично, ярко и страстно, не оглядываясь на общепринятые нормы. Прошлое культовой фигуры мира моды оказалось полным загадок, нераскрытых по сей день, и теперь, когда эти тайны постепенно начинают раскрываться, они удивляют даже давних фанатов художника.

«Человек-паук: Через вселенные»

2018, США


О чем кино: Мы все знаем о Питере Паркере. Он спас город, влюбился, а потом спасал город снова и снова… Но все это — в нашем измерении. А что, если в результате работы гигантского коллайдера откроется окно из одного измерения в другое? Найдется ли в нем свой Человек-паук? И как он будет выглядеть? Приготовьтесь к тому, что в разных вселенных могут быть разные Люди-пауки и однажды им придется собраться вместе для борьбы с почти непобедимым врагом.

Ночь кино — 29 декабря

«Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел»

2018, Россия

О чем кино: В канун нового года отделение полиции «Барвиха Северное» оказывается под угрозой закрытия. Чтобы спасти родной отдел, полицейский с Рублевки Гриша Измайлов вынужден пойти на крайние меры и вместе с оперативниками решает ограбить банк. Он рассчитывает на то, что его коллеги вместе с начальником отдела легко раскроют это дело, деньги вернут обратно и все сохранят работу в следующем году. Но все идет не так, как задумал Гриша.

«Елки последние»

2018, Россия


О чем кино: «Елки последние» станут самыми трогательными, добрыми и волшебными из всех, потому что любимые герои будут прощаться со зрителями. В киноальманах войдет пять новогодних историй. В новелле «Сосны» миллениал поможет своему брутальному отчиму дяде Юре сделать предложение руки и сердца. В «Братьях» неразлучные друзья Боря и Женя вновь окажутся на грани расставания, потому что Женя собирается вернуться в Якутск. Лыжник и сноубордист перевернут весь город ради улыбки одной красавицы в новелле «Ресторан быстрого знакомства». «Вокзал на троих» расскажет историю о простой девушке из Воронежа, отправившейся в погоню за своим счастьем — столичным актером Комаровским, а в новелле «Вредный дедушка» Снегурочка поедет спасать одинокого, но очень ворчливого дедушку.

«Три богатыря и наследница престола»

2018, Россия


О чем кино: Князь Киевский решил назначить наследника престола, только вот незадача — кто это может быть? Родственник, друг семьи или, может быть, заморская принцесса? Недолго думая, Князь-батюшка выбирает почти принцессу, а главное родственницу — племянницу Забаву. Нынче она вместе со своим мужем Елисеем (помните верного ученика Добрыни Никитича?) получает образование в далеком Царьграде, где правит коварный Василевс. Чтобы вернуть наследницу на родные просторы, за тридевять земель в спешном порядке отправляются три богатыря и, конечно же, главный придворный конь Юлий.

Когда: 14 и 29 декабря, 23.45.

Где: кинотеатр «Москва».

Сколько: стоимость на одну ночь кино — 15 рублей.

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Теги: знакомства, Минск
 
 
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В этом декабре сеть кинотеатров «КиноМинска» завершит год двумя ночами кино - 14 и 29 декабря в 23.45 в столичном кинотеатре «Москва». Гостей обещают баловать...
 
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