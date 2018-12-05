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«Обманули на 8 тысяч долларов». Белорусы продолжают переводить лжеброкерам деньги
«В августе прошлого года позвонили с неизвестного номера якобы из Германии, предложили заработок на рынке Форекс. Так как я человек далекий от этой сферы, то поверила и начала торговать. В итоге компания обманула меня на 8 тысяч долларов», — рассказывает гомельчанка Елена. Это еще одна пострадавшая от деятельности компании Trade12, про которую мы
Напомним, что представители фирмы Trade12 предлагали выгодно инвестировать деньги — торговать на рынке Forex, после чего выманивали деньги и прекращали выходить на связь. Установленная на данный момент общая сумма ущерба составляет около 650 тысяч долларов.
Гомельчанка Елена связалась с Trade12 в августе прошлого года. Незнакомый номер «якобы из Германии» позвонил ей и предложил дополнительный заработок — торговлю на рынке Forex. Девушку заверили по телефону, что «компания надежная и существует уже два года», после чего предложили посмотреть отзывы на сайте и проверить лицензию.
— Так как я человек далекий от этой сферы, то поверила им. Сначала я положила сто долларов туда. Там психологи работают с людьми, очень тонко обрабатывают человека. Они говорят «вы мало закинули денег, желательно, чтобы 10 тысяч было на счете, чтобы открывать хорошие сделки». Я положила 900 долларов, затем тысячу. Всего было пять транзакций, и только в последний раз бухнула семь тысяч долларов, — вспоминает девушка.
За это время Елене удалось вывести две тысячи долларов, при этом на счете осталось еще восемь тысяч. Когда девушка попыталась их вернуть, ей отказали, сославшись на нарушение одного из пунктов договора. Тогда гомельчанка написала заявление в милицию, но средства пока находятся у представителей Trade12.
Напомним, расследование о деятельности лжеброкеров из компании Trade 12 продолжается до сих пор. Следственный комитет обращает внимание, что интернет-сервис Trade 12 не имеет прав на оказание финансовых услуг на территории Республики Беларусь и внесена в черный список многих международных организаций по регулированию отношений в сфере финансовых рынков.
Также ранее Нацбанк
Как не стать жертвой Trade12, ранее рассказывал финансовый аналитик исследовательской группы BusinessForecast Александр Муха. Эксперт пояснил, что в таких случаях стоит обращать внимание даже на мелочи — плохое качество связи или неопределившийся номер. Из фактических признаков нужно проверять регистрацию компании в Беларуси и ее присутствие в нацбанковском реестре компаний — участников валютного рынка Forex.
По словам эксперта, если сотрудники компании хотят создать видимость того, что деятельность является абсолютно надежной и при этом обладает высокой доходностью, это может быть знаком мошенничества.
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FINANCE.TUT.BY рассказывает историю девушки, пострадавшей от деятельности компании Trade12 и напоминает, как не стать жертвой мошенников.
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