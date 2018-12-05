﻿ Спорт — здоровье, спорт — игра! (Фото). 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Спорт — здоровье, спорт — игра! (Фото)

06.12.2018 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Спорт — здоровье, спорт — игра! (Фото)

Жизнеутверждающие мотивы праздника «Спорт для всех!» снова собрали в спортивном зале Вороновской школы сильных духом людей. Мероприятие, организованное отделением дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов при поддержке Вороновской СДЮШОР и районного физкультурно-спортивного клуба, приурочено ко Дню инвалидов.


Спорт — здоровье, спорт — игра! (Фото)


Спорт — здоровье, спорт — игра! (Фото)
Спорт — здоровье, спорт — игра! (Фото)

 

Команды «Комета» и «Дружба» сошлись в нескольких поединках. На протяжении первых эстафет удача была переменчива. И это еще больше интриговало: каким же будет итоговый счет? Испытания на меткость, быстроту, ловкость и целеустремленность игроков выявили победителей в последней комбинированной эстафете. «Комета» с отрывом в один балл обошла соперника. Но пожатие рук подтвердило: победила дружба. Дипломы и подарки от районной организации РОО «Белая Русь» вручила заместитель председателя объединения Татьяна Сушинская.


Спорт — здоровье, спорт — игра! (Фото)
Спорт — здоровье, спорт — игра! (Фото)
Спорт — здоровье, спорт — игра! (Фото)
Спорт — здоровье, спорт — игра! (Фото)
Спорт — здоровье, спорт — игра! (Фото)
Спорт — здоровье, спорт — игра! (Фото)
Спорт — здоровье, спорт — игра! (Фото)
Спорт — здоровье, спорт — игра! (Фото)
Спорт — здоровье, спорт — игра! (Фото)
Спорт — здоровье, спорт — игра! (Фото)
Спорт — здоровье, спорт — игра! (Фото)
Спорт — здоровье, спорт — игра! (Фото)
Спорт — здоровье, спорт — игра! (Фото)
Спорт — здоровье, спорт — игра! (Фото)
Спорт — здоровье, спорт — игра! (Фото)
Спорт — здоровье, спорт — игра! (Фото)
Спорт — здоровье, спорт — игра! (Фото)
Спорт — здоровье, спорт — игра! (Фото)
Спорт — здоровье, спорт — игра! (Фото)
Спорт — здоровье, спорт — игра! (Фото)
Спорт — здоровье, спорт — игра! (Фото)
Спорт — здоровье, спорт — игра! (Фото)
Спорт — здоровье, спорт — игра! (Фото)
Спорт — здоровье, спорт — игра! (Фото)
Спорт — здоровье, спорт — игра! (Фото)
Спорт — здоровье, спорт — игра! (Фото)
Спорт — здоровье, спорт — игра! (Фото)
Спорт — здоровье, спорт — игра! (Фото)
Спорт — здоровье, спорт — игра! (Фото)
Спорт — здоровье, спорт — игра! (Фото)
Спорт — здоровье, спорт — игра! (Фото)

Галина ШЛЕМПО.

Фото автора.

 
 
Ссылка на источник 24
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жизнеутверждающие мотивы праздника «Спорт для всех!» снова собрали в спортивном зале Вороновской школы сильных духом людей. Мероприятие, организованное...
 
Новости дня
Новости разные
 
Совмин определил предприятия, который поделятся прибылью с фондом нацразвития
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.12.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
06.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Герой працы
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика