Спорт — здоровье, спорт — игра! (Фото)





Жизнеутверждающие мотивы праздника «Спорт для всех!» снова собрали в спортивном зале Вороновской школы сильных духом людей. Мероприятие, организованное отделением дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов при поддержке Вороновской СДЮШОР и районного физкультурно-спортивного клуба, приурочено ко Дню инвалидов.

















Команды «Комета» и «Дружба» сошлись в нескольких поединках. На протяжении первых эстафет удача была переменчива. И это еще больше интриговало: каким же будет итоговый счет? Испытания на меткость, быстроту, ловкость и целеустремленность игроков выявили победителей в последней комбинированной эстафете. «Комета» с отрывом в один балл обошла соперника. Но пожатие рук подтвердило: победила дружба. Дипломы и подарки от районной организации РОО «Белая Русь» вручила заместитель председателя объединения Татьяна Сушинская.































































































































Галина ШЛЕМПО.

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