



Первая книга пятитомника об истории белорусской государственности выйдет до конца года, сообщил сегодня журналистам директор Института истории Национальной академии наук Беларуси Вячеслав Данилович во время международной научной конференции «Исторические судьбы белорусской советской государственности», посвященной 100-летию БССР, передает корреспондент БЕЛТА.

«Мы готовим уникальное издание, посвященное истории белорусской государственности от ее истоков в древности до современности. Показываем, как формировался потенциал государственности белорусского народа, анализируем все исторические периоды, исторические формы государственности, которые принадлежали не только белорусам, но и другим этносам: Полоцкое, Туровское княжества, Киевская Русь, Великое княжество Литовское, Речь Посполитая, Российская империя. И самое главное, рассматриваем национальные формы белорусской государственности, такие как БССР, Республика Беларусь. Сейчас первые три тома уже находятся в издательстве «Белорусская наука». Первый том должен выйти уже в этом году, остальные — в течение 2019 года», — сказал Вячеслав Данилович.

В работе над пятитомником принимали участие не только ученые-историки НАН Беларуси, но и представители вузов — БГУ, БГПУ и других. «Проделана масштабная научная работа. Знаменательно, что она выйдет в печать как раз к 100-летию БССР», — отметил директор института.

Международная научная конференция, посвященная 100-летию БССР, проходит сегодня в Минске. В ее работе принимают участие около 500 человек, в числе которых ведущие ученые-историки, представители министерств и ведомств, научных организаций, высших учебных заведений страны, зарубежные гости. Задачами международного форума являются ознакомление с научными и практическими достижениями в области изучения истории революционных событий начала XX века, становления белорусской национальной государственности на советской основе, обсуждение дискуссионных вопросов истории Беларуси в 1919-1991 годах, а также активизация взаимодействия академической и университетской науки.

https://www.belta.by/