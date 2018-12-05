﻿ Первая книга пятитомника об истории белорусской государственности выйдет до конца года. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Первая книга пятитомника об истории белорусской государственности выйдет до конца года

06.12.2018 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Первая книга пятитомника об истории белорусской государственности выйдет до конца года

Первая книга пятитомника об истории белорусской государственности выйдет до конца года, сообщил сегодня журналистам директор Института истории Национальной академии наук Беларуси Вячеслав Данилович во время международной научной конференции «Исторические судьбы белорусской советской государственности», посвященной 100-летию БССР, передает корреспондент БЕЛТА.

«Мы готовим уникальное издание, посвященное истории белорусской государственности от ее истоков в древности до современности. Показываем, как формировался потенциал государственности белорусского народа, анализируем все исторические периоды, исторические формы государственности, которые принадлежали не только белорусам, но и другим этносам: Полоцкое, Туровское княжества, Киевская Русь, Великое княжество Литовское, Речь Посполитая, Российская империя. И самое главное, рассматриваем национальные формы белорусской государственности, такие как БССР, Республика Беларусь. Сейчас первые три тома уже находятся в издательстве «Белорусская наука». Первый том должен выйти уже в этом году, остальные — в течение 2019 года», — сказал Вячеслав Данилович.

В работе над пятитомником принимали участие не только ученые-историки НАН Беларуси, но и представители вузов — БГУ, БГПУ и других. «Проделана масштабная научная работа. Знаменательно, что она выйдет в печать как раз к 100-летию БССР», — отметил директор института.

Международная научная конференция, посвященная 100-летию БССР, проходит сегодня в Минске. В ее работе принимают участие около 500 человек, в числе которых ведущие ученые-историки, представители министерств и ведомств, научных организаций, высших учебных заведений страны, зарубежные гости. Задачами международного форума являются ознакомление с научными и практическими достижениями в области изучения истории революционных событий начала XX века, становления белорусской национальной государственности на советской основе, обсуждение дискуссионных вопросов истории Беларуси в 1919-1991 годах, а также активизация взаимодействия академической и университетской науки.

https://www.belta.by/

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 20
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первая книга пятитомника об истории белорусской государственности выйдет до конца года, сообщил сегодня журналистам директор Института истории Национальной...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Фактически статус чистого города мы поддерживаем только за счет уборщиков»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.12.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
06.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Герой працы
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика