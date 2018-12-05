Городокское райобъединение профсоюзов – одно из лучших в стране

С января 2015-го – времени создания районных профсоюзных объединений – Городокское возглавляет Ирина Дорощенко.

Опыт предыдущей работы в райисполкоме заместителем председателя по экономике, а затем управделами оказался на новом поприще очень кстати. За год объединение вошло в число лучших в стране. Кроме подтверждающего этот успех диплома, кабинет Ирины Аркадьевны украшают Почетная грамота областного объединения профсоюзов, Грамота Федерации профсоюзов Беларуси, Благодарственное письмо от Президента.

С председателями районных комитетов профсоюзов, а их четыре (работников АПК, работников образования и науки, работников культуры, спорта и туризма, работников государственных и других учреждений) у Ирины Дорощенко сложились союзнические, нацеленные на результат отношения, хотя трое из этих руководителей занимаются профсоюзными делами на общественных началах.

— Ежедневно бываю на предприятиях и в организациях, общаюсь с работниками и профактивом. Основное – контроль коллективно-договорных отношений, особенно там, где возникает социальная напряженность, содействие в разрешении споров и конфликтов мирным путем, — таковы приоритеты в работе Ирины Дорощенко.

На прием к ней люди приходят чаще всего с просьбой разъяснить трудовое законодательство. Работники же одного из сельхозпредприятий района обратились потому, что хотели уволиться по соглашению сторон, а наниматель отказал им в этом, и возник трудовой спор.

— Пришлось беседовать с обеими сторонами, обращаться за поддержкой к руководству района. В конечном итоге спор был улажен, работникам доначислено заработанное, уволились они по соглашению сторон. Если для правовой консультации или помощи недостаточно моей компетенции, есть юрист в областном объединении профсоюзов, отраслевые правовые инспекторы, — рассказывает Ирина Аркадьевна.

Наступили холода – значит, снова актуальны вопросы обогрева производственных помещений. Профсоюзы и здесь начеку.

— Надеюсь, что на объектах райпо не будет такой сложной ситуации с отоплением, как прошлой зимой. Тогда пришлось вмешиваться и райпрофобъединению, и руководству района. Вижу, что в этот раз топливо заготовлено заранее, — приводит пример Ирина Дорощенко.

Когда в трудовых коллективах нет острых социально-экономических проблем, легче организовать содержательный досуг членов профсоюза. Райпрофобъединение активно участвует в проведении районной летней спартакиады, соревнований по отдельным видам спорта, приобретая кубки, медали для поощрения победителей. В нынешнем году впервые провели турнир по плаванию в бассейне областного центра олимпийского резерва. Идея райпрофобъединения осуществилась при содействии областного спортклуба ФПБ и райисполкома. Было 56 участников из 14 первичных профорганизаций.

— Надеемся сделать турнир традиционным. А пока согласно договоренности с администрацией бассейна члены профсоюза пользуются абонементом по тарифу, предусмотренному для бюджетных учреждений, — продолжает рассказ глава профсоюзного движения Городокщины.

Один велопробег под названием «Сцежкамі Тараса» райпрофобъединением приурочен к празднику народного творчества, белорусской поэзии и фольклора «Гарадоцкі Парнас», второй – краеведческий. В них участвуют более 60 представителей трудовых коллективов района и учащихся аграрно-технического колледжа. Объехали район в радиусе 20-25 км от Городка, с привлечением председателей сельисполкомов, работников районного краеведческого музея посетили практически все местные воинские захоронения.

Опыт Ирины Дорощенко показывает, что деятельность райпрофобъединения помогает расширить возможности маленьких первичек, которым самостоятельно провести какое-либо мероприятие сложно. К примеру, силами райпрофобъединения несколько раз организовывались сборные турпоездки, в содружестве с Центром творчества детей и молодежи проводились интеллектуальные турниры среди трудовых коллективов. Участникам очень понравилось.

— Нового руководителя райкома БРСМ я представила нашему совету райпрофобъединения и попросила председателей первичек помочь организовать работу среди молодежи на местах. Трудящаяся молодежь – особый пласт общества. При райпрофобъединении есть молодежный совет во главе с методистом центра традиционной культуры и народного творчества Городокского района Яной Леоновой. Это мои помощники. В 2016-м в отделе идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома возникла идея провести конкурс среди молодых работников, мы ее поддержали. И вот готовимся уже к третьему такому конкурсу. Без координационного, объединяющего действия профсоюзным первичкам было бы сложно справиться со многими вопросами, — на практике убедилась Ирина Дорощенко.

Наработки прошедших лет послужат хорошим подспорьем в ближайшей перспективе.

Галина ШПАКОВСКАЯ, «Витебские вести», №137 от 1 декабря 2018 года