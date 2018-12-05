Брестской поликлинике №1 – 60, а ее первому главврачу Василию Сачику – почти 90

В 1958 году на улице Воровского, 4 распахнуло двери новое трёхэтажное здание городской поликлиники № 1.



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Автор фото: Елена РИМОШЕВСКАЯ

Вот уже шестьдесят лет старейшее амбулаторно-поликлиническое учреждение стоит на страже здоровья жителей города. Круглая дата –повод вспомнить, как всё начиналось, рассказать об успехах и достижениях, поделиться планами. Слово – главному врачу Владимиру Клименко (на фото).



– Владимир Алексеевич, хотелось бы с Вашей помощью совершить экскурс в историю.



- Вначале наша поликлиника была структурным подразделением областной больницы, затем перешла в состав городской больницы скорой медицинской помощи и только через несколько лет стала самостоятельным учреждением здравоохранения. Первым главным врачом был Василий Сачик, который до сих пор трудится в нашем коллективе врачом-хирургом. Скоро Василию Ивановичу исполнится девяносто лет, мы гордимся, что человек, спасший тысячи жизней, до сих пор работает с нами. После него «первой» руководил нынешний заместитель председателя облисполкома Олег Величко, мне довелось возглавлять учреждение последние восемнадцать лет. Поликлиника по сей день занимает ведущие позиции в городе, регулярно выделяются значительные средства для современного уровня медицинской помощи.



Структура нашей поликлиники самая разветвлённая в городе. В её состав входят филиал № 1на углу улиц Кирова-Мицкевича – бывшая ведомственная поликлиника Брестского отделения железной дороги, корпус на Дубровке, здание женской консультации на Кирова, стоматологическое отделение на Орджоникидзе. Так что мы смело можем назвать себя многопрофильным учреждением, в котором есть специалисты всех областей медицины. В Бресте мы такие одни. В нашей поликлинике обслуживаются около шестидесяти пяти тысяч человек.



- Что представляет коллектив поликлиники сегодня?



- У нас 136 врачей, около трёхсот представителей среднего звена: медсёстры, помощники врача по амбулаторно-поликлинической помощи, фельдшера, акушерки. Мы обеспечены кадрами практически на сто процентов. В нашей поликлинике ведут приём терапевты и «узкие» специалисты: хирурги, травматологи, неврологи, офтальмологи, оториноларингологи, эндокринологи, кардиологи, уролог и ревматолог. Было принято решение разместить именно в нашем учреждении ставки пульмонолога и нефролога. Сегодня участковые врачи-терапевты переходят к работе по принципу врача общей практики, как уже давно принято во всём мире. До конца года пройдут на курсах переподготовку 24 доктора.



Врач общей практики занимается не только терапевтическими патологиями, но и смежными. Пациент может обратиться к нему с заболеваниями уха, глаза, с болями в животе. Мы планируем врачу общей практики предоставить кабинет в соответствии с табелем оснащения изделиями медназначения, чтобы он мог посмотреть, например, глазное дно, ухо, горло, нос, проверить неврологические симптомы. На каждого такого специалиста рассчитывается один помощник врача и медсестра, то есть бригада из трёх человек будет работать на территориальном участке. Если сегодня,согласно нормативу,на участкового терапевта приходится 1800 человек, то на врача общей практики этот показатель уменьшится до 1500 человек. Чрезмерно загружать специалистов не совсем правильно, им хватает пациентов с более серьёзными патологиями.



Планируем организовать работу так, чтобы медики меньше ходили по домам, делая акцент на тяжелобольных, лежачих, пациентов с высокой температурой. Ожидаются изменения в работе врача. Если сегодня он принимает в учреждении четыре часа и три работает на участке, в будущем будет принимать в кабинете шесть часов.



– Расскажите об оснащении поликлиники.



– За последние годы мы обновили медицинское оборудование. Через Минздрав приобрели два флюорографических аппарата – в главное здание и в филиал № 1. В этом году купили два электрокардиографа, два холтеровских регистратора ЭКГ, биохимический анализатор для лаборатории. Недавно заменили в лаборатории микроскопы, центрифугу. Хотели бы ещё приобрести новое эндоскопическое оборудование, аппарат ультразвуковой диагностики. Также мы обновляем материально-техническую базу содержания наших зданий и сооружений. В 2010 году провели капитальный ремонт главного корпуса, в 2014-м к зданию пристроили большой пассажирский лифт, что позволило людям с ограниченными возможностями подниматься на второй и третий этажи.



В течение нескольких лет мы проводили реконструкцию здания по улице Кирова, 88, осталось модернизировать там лабораторию, цокольный этаж, провести тепловую реабилитацию здания. На 2019 год нам обещают выделить ассигнования на завершение ремонта этого подразделения, следующий на очереди – филиал по улице Кирова, 15. Текущие ремонты встоматологии проводим за свой счёт: отремонтировали там кровлю, крыльцо, внутренние помещения, холлы.



– Стабильность учреждения зависит от его финансового благополучия. Как обстоят дела у первой поликлиники?



– Сегодняшняя тенденция здравоохранения – финансово не нагружать людей. Всё, что положено пациенту по социальным стандартам, по протоколам, предоставляем на бесплатной основе. По желанию пациента проводим дополнительные обследования. Сегодня мы зарабатываем, заключая договоры с предприятиями, организациями на проведение медосмотров, которые наниматель обязан делать с целью выявления профессиональных заболеваний своих сотрудников.



Широко вошло в практику добровольное медицинское страхование. Из заработанных денег мы возмещаем затраты на коммунальные услуги, выплачиваем заработную плату сотрудникам.



– В последнее время идёт активная работа по информатизации учреждений здравоохранения. Медики «первой» на «ты» с IT-технологиями?



– Мы перешли к работе с электронными рецептами на сто процентов. В каждом кабинете врача есть компьютер, не хватает только принтеров. В преддверии юбилея мы обратились в городские предприятия с просьбой спонсорской помощи в плане улучшения материальной базы. Нам обещают предоставить принтеры. До 2020 года мы должны перейти на электронную амбулаторную карту. Стараемся уже сегодня в электронном виде фиксировать результаты посещения каждого пациента, его диагноз, анализы, результаты функциональных исследований, УЗИ.



Возможно, через некоторое время откажемся от бумажных карт, потому что все данные будут вноситься в единую базу. Поэтому каждый человек сможет с помощью специального кода увидеть информацию о своём здоровье, о визитах к врачу, диагноз, результаты обследования.



– Время требует от главврача не только качественных медицинских знаний и организаторских способностей, но и умения разбираться в бухгалтерских нюансах и в экономике. Как Вам удаётся совмещать лечебные и хозяйственные вопросы?



– Каждый руководитель должен быть компетентен в бухгалтерских, экономических и юридических вопросах. Нужно знать, какие приказы ты подписываешь, кого принимаешь или увольняешь, всё делать в соответствии с законодательством. Руководитель всегда в ответе за решения, которые он принимает.



По специальности я травматолог. Сегодня по совместительству беру ночные дежурства на четверть ставки в БСМП, чтобы не потерять квалификацию. Главный врач – административная должность, а мне хотелось бы сохранить свои медицинские навыки.



– Поделитесь планами первой поликлиники.



– Будем делать акцент на компьютеризацию рабочих мест и обучение персонала IT-технологиям, чтобы они могли всю информацию вводить в компьютер. Думаю, всё у нас получится. Когда внедряли электронный рецепт, тоже возникало немало сложностей. Но такова жизнь: хочешь работать, шагай в ногу со временем. Во многих амбулаторных картах дневники визитов уже печатные.



На нашем юбилейном празднике в ООКЦ замначальника управления здравоохранения Эдуард Мищук объявил, что Минздрав проводит закупку маммографа для нашей поликлиники. Сейчас определяемся с помещением, в котором будем делать ремонт для установки нового оборудования. Сегодня мы проводим скрининговые обследования молочной железы у женщин, предстательной железы – у мужчин, скрининг колоректального рака, чтобы выявить онкологию на ранних стадиях, это позволит добиться стопроцентного выздоровления.



В будущем году планируется проводить жидкостную цитологию для женщин, чтобы обнаружить опухолевые процессы в шейке матки.



– Думаю, правильно, если мы завершим интервью Вашими пожеланиями в адрес коллег.



– Всему коллективу первой поликлиники я желаю в первую очередь здоровья. Наша работа ответственна и трудна и нередко речь заходит о профессиональном выгорании, ведь мы работаем с людьми разных характеров, которые приходят сюда с патологиями. Врачу надо выслушать, понять и помочь каждому, поэтому без терпения и устойчивости к стрессам – никак.



Желаю, чтобы у врачей первой поликлиники было меньше проблем с постановкой диагнозов, тогда лечение будет назначено правильно.