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Страна высоких технологий: Беларусь взяла курс на создание IT-державы

06.12.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Одной из основных тем для обсуждения на саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будет цифровая экономика. Лидер среди стран СНГ по производству и экспорту IT-продукта – Беларусь. Зарубежные эксперты говорят: если хочешь что-то сделать в IT-сфере, то поезжай в Америку, если ты хочешь сделать что-то сложное – поезжай в Индию, но если ты хочешь создать что-то и сделать невозможное – поезжай в Беларусь. Как удалось совершить прорыв, расскажет корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.

Эти птицы помогут развить чувство ритма. А еще «играючи» можно улучшить слух, обучиться нотной грамоте и овладеть музыкальным инструментом. С помощью мобильного приложения.

«Эти игры, каждая из них, развивает один из этих навыков. Плюс большой блок теории, которая покрывает базу, которая нужна для игры на пианино. Если у вас нет пианино, это не должно быть каким-то препятствием для того, чтобы вы развивали свой навык», – отметила продукт-менеджер компании-разработчика мобильных приложений Вера Рабкина.

Эта компания по созданию мобильных приложений – резидент белорусского Парка высоких технологий. За два года разработчикам удалось стать одними из лидеров в своей сфере.

«Мы делаем музыкальные развлекательные приложения, которыми пользуются более 300 миллионов человек в мире ежемесячно», – указал директор минского офиса компании-разработчика мобильных приложений Евгений Нагель.

В 2017 году президент Беларуси подписал декрет «О развитии цифровой экономики», и уже есть результат. За этот год Парк высоких технологий установил рекорд: к нему присоединились более 200 резидентов. Экспорт услуг ПВТ вырос почти наполовину. IT-технологии сейчас задают темп развитию всей страны.

«Если уж откровенно говорить, то один из таких драйверов, который в этом году принесет нам только по экспорту около полутора миллиардов долларов. Это приличная сумма для нас. Но драйвер этот открылся не вчера, когда модно стало говорить о цифровизации», – заявил Лукашенко.

Это вызвало настоящий IT-бум. То, что казалось фантастикой, стало реальностью. Например, роборука, которая и по хозяйству поможет, и на производстве.

«Очень много инновационных пунктов и очень много видов деятельности расширено. Можно заниматься чем угодно: от создания беспилотных автомобилей до организации киберспортивных мероприятий, то есть спектр широкий», – считает пресс-секретарь белорусского Парка высоких технологий Дмитрий Титов.

Более половины резидентов Парка – с иностранным капиталом. Инвестируют Россия, Франция, Норвегия, Китай, США. Перспективу этой отрасли в Беларуси увидели более десяти лет назад. Теперь цифровизация проникает не только в экономику, но и в медицину, образование, сельское хозяйство.



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В прошлом году президент Беларуси подписал декрет «О развитии цифровой экономики». Результат уже есть: за этот год Парк высоких технологий установил рекорд: к нему...
 
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