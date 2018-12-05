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Страна высоких технологий: Беларусь взяла курс на создание IT-державы
06.12.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Одной из основных тем для обсуждения на саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будет цифровая экономика. Лидер среди стран СНГ по производству и экспорту IT-продукта – Беларусь. Зарубежные эксперты говорят: если хочешь что-то сделать в
Эти птицы помогут развить чувство ритма. А еще «играючи» можно улучшить слух, обучиться нотной грамоте и овладеть музыкальным инструментом. С помощью мобильного приложения.
«Эти игры, каждая из них, развивает один из этих навыков. Плюс большой блок теории, которая покрывает базу, которая нужна для игры на пианино. Если у вас нет пианино, это не должно быть каким-то препятствием для того, чтобы вы развивали свой навык», – отметила продукт-менеджер компании-разработчика мобильных приложений Вера Рабкина.
Эта компания по созданию мобильных приложений – резидент белорусского Парка высоких технологий. За два года разработчикам удалось стать одними из лидеров в своей сфере.
В 2017 году президент Беларуси подписал
Это вызвало настоящий IT-бум. То, что казалось фантастикой, стало реальностью. Например, роборука, которая и по хозяйству поможет, и на производстве.
Более половины резидентов Парка – с иностранным капиталом. Инвестируют Россия, Франция, Норвегия, Китай, США. Перспективу этой отрасли в Беларуси увидели более десяти лет назад. Теперь
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В прошлом году президент Беларуси подписал декрет «О развитии цифровой экономики». Результат уже есть: за этот год Парк высоких технологий установил рекорд: к нему...
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