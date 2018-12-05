Поезд “Забота” побывал в малонаселенных деревнях Селецкого сельсовета (фото)

В минувший вторник пассажиры поезда посетили пожилых граждан, проживающих в деревнях Смольки, Журбинская Буда, Разрытое и Смольковская Буда.

Гости побеседовали с местными жителями, внимательно выслушали их просьбы и пожелания. Все нуждающиеся пенсионеры получили консультацию по интересующим вопросам, медицинскую помощь и социальную поддержку. Медицинский работник измерила артериальное давление у всех посещаемых, дала полезные советы и обеспечила необходимыми лекарственными средствами. Представитель районного Центра культуры под звуки баяна исполнил лирические и веселые песни, под которые пожилые женщины, не тая своего приподнятого настроения, пустились в пляс. Инспектор отдела по чрезвычайным ситуациям оценила состояние печей в домах граждан, убедилась в наличии пожарного извещателя и раздала памятки о правилах соблюдения техники противопожарной безопасности.































































Текст и фото Дениса ПАРХОМЕНКО.