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Юный музыкант Костюковичской детской школы искусств Елизавета Савостина стала лауреатом III степени Международного конкурса

06.12.2018 — Разное | Голас Касцюкоушчыны  
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В г. Красноярске Российской Федерации проходил конкурс «На лучшее исполнение обязательного произведения». Для того чтобы поучаствовать в нем, Елизавете нужно было сыграть на музыкальном инструменте в стенах своего учебного заведения, записать видео и отправить его по Интернету на конкурс.

Неожиданный сюрприз получила  в свой День рождения преподавателю Наталья Кузьменкова. Ей позвонили из Красноярского государственного института искусств и сообщили радостную новость о победе. Чувство гордости и счастья переполняли и наставника, и ученицу.Юный музыкант Костюковичской детской школы искусств Елизавета Савостина стала лауреатом III степени Международного конкурса

– Когда Наталья Владимировна сообщила мне о результате, я воскликнула: «Ура!». Я так обрадовалась, ведь это уже вторая серьезная наша победа. Звание лауреата III степени не просто заслужить! – делится впечатлениями юный музыкант.

Оказывается, Елизавета Савостина в этом году уже была награждена Дипломом лауреата III степени, принимая участие в международном конкурсе, который проходил в Могилевском государственном университете имени А. А. Кулешова.

– Елизавета настолько замечательно исполнила игру на любимом инструменте – домре, что комиссия стала аплодировать, – рассказывает об увиденном Наталья Кузьменкова. – Нас очень порадовало призовое место. Думаю, что это справедливая оценка, потому что девочка очень старается, сполна отдается музыке.

В копилке талантливого музыканта имеется и поощрительная грамота. Елизавете есть к чему стремиться: от маленьких побед к большим! В достижении высокого результата огромная заслуга принадлежит наставнику, который привил любовь к музыкальному народному инструменту. Наталья Кузьменкова награждена Почетной грамотой за подготовку лауреата Международного конкурса.

Так держать!

 
Теги: Новости
 
 
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В г. Красноярске Российской Федерации проходил конкурс «На лучшее исполнение обязательного произведения». Для того чтобы поучаствовать в нем, Елизавете нужно
 
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