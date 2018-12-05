|
Тима Белорусских выпустил клип на свой главный хит
Сегодня на YouTube-канале Kaufman Label вышло видео Тимы Белорусских сразу на два трека — «Мокрые кроссы» и «Незабудка». Да, до этого момента клипа на главный хит у Белорусских не было. В клипе не обошлось без флэта, тусовки на Зыбицкой и, конечно, истории любви.
Напомним, «Яндекс.Музыка» назвала трек «Мокрые кроссы»
Читайте также
***
1 декабря в приложении «Афиша TUT.BY»
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня на YouTube-канале Kaufman Label вышло видео Тимы Белорусских сразу на два трека - «Мокрые кроссы» и «Незабудка». Да, до этого момента клипа на главный хит у...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)