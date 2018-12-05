Тима Белорусских выпустил клип на свой главный хит

Сегодня на YouTube-канале Kaufman Label вышло видео Тимы Белорусских сразу на два трека — «Мокрые кроссы» и «Незабудка». Да, до этого момента клипа на главный хит у Белорусских не было. В клипе не обошлось без флэта, тусовки на Зыбицкой и, конечно, истории любви.

Напомним, «Яндекс.Музыка» назвала трек «Мокрые кроссы» самым прослушиваемым треком белорусского исполнителя в 2018 году на своем сервисе.

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