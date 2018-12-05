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Тима Белорусских выпустил клип на свой главный хит

06.12.2018 12:22 — Разное | Tut.by  
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Сегодня на YouTube-канале Kaufman Label вышло видео Тимы Белорусских сразу на два трека — «Мокрые кроссы» и «Незабудка». Да, до этого момента клипа на главный хит у Белорусских не было. В клипе не обошлось без флэта, тусовки на Зыбицкой и, конечно, истории любви.

Напомним, «Яндекс.Музыка» назвала трек «Мокрые кроссы» самым прослушиваемым треком белорусского исполнителя в 2018 году на своем сервисе.

Концерт Тимы Белорусских в Витебске пройдет 12 декабря.

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1 декабря в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на церемонию вручения ежегодной музыкальной премии «Золотой граммофон», которая пройдет 9 декабря в «Минск-Арене». Счастливчикам билеты достанутся бесплатно. Победители будут объявлены 7 декабря.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Сегодня на YouTube-канале Kaufman Label вышло видео Тимы Белорусских сразу на два трека - «Мокрые кроссы» и «Незабудка». Да, до этого момента клипа на главный хит у...
 
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