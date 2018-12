«Невозможная» школьная задача поставила в тупик доктора наук

Живущий в Канаде австралиец Брайан Гэнслер поделился в твиттере задачей, которую его сыну дали решить в школе. Задание оказалось настолько нестандартным, что вынудило профессора просить о помощи в интернете.

Брайан Гэнслер — известный астрофизик, он возглавляет Институт астрономии и астрофизики имени Данлэпа в Торонтском университете.

«В домашнем задании моего сына есть такая задача, — написал он. — Нужно найти a, b и c. Какой ответ? Я кандидат наук в области астрофизики, но не могу понять, как это решить. Пожалуйста, помогите мне не разрушить свою репутацию».

На рисунке изображены два подобных треугольника и даны длины двух сторон меньшего и одной стороны большего треугольнка. Задание заключается в том, чтобы найти длины оставшихся сторон, которые обозначены a, b и c.

На первый взгляд, всё просто — обычно задачи о подобных треугольниках решают через пропорцию. Вот только в этом примере неизвестных слишком много, а углы треугольников не указаны. Это значит, что у задачи нет единственного решения — их число бесконечно.