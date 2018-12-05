ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На вакансию специалиста по просмотру сериалов за три дня откликнулось больше 2,5 тысячи человек

06.12.2018 12:39 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Три дня назад видеосервис VOKA разместил необычную вакансию на сайте «Работа TUT.BY». Требовался специалист по просмотру российских сериалов, зарплату обещали до 1 тысячи рублей. Наниматель планировал принимать резюме 2 недели, однако сегодня прием пришлось прекратить — уже поступило больше 2,5 тысячи откликов.


Кадр из сериала «Бригада». Фото: скриншот видео

— Мы не планировали досрочно прекращать прием резюме, но за первые три дня после размещения мы получили больше 2,5 тысячи откликов и были просто вынуждены пойти на такой шаг, — поясняет начальник отдела корпоративных коммуникаций velcom Николай Бределев. — Кроме анкет, которые прислали на электронную почту, мы получили множество звонков. А некоторые потенциальные соискатели даже приходили к нам в офис лично, чтобы оставить резюме и уточнить подробности о вакансии.

В компании отмечают, что некоторые соискатели подошли очень оригинально к составлению резюме и даже прислали свои личные рейтинги сериалов, которые они уже смотрели, и рассказали, что понравилось, а что нет.

Среди тех, кто откликнулся на вакансию есть и маркетологи, и специалисты по логистике, писатель, архитектор, журналист, инженер-технолог, фотограф, кассир, крупье, инженер по обеспечению безопасности дорожного движения, аниматор, бариста и многие другие специалисты.

По словам представителей компании, до конца месяца они постараются обработать все резюме, провести собеседования и определить того, кто больше всех подходит на должность специалиста по просмотру сериалов.

Читайте также

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прием резюме пришлось завершить. Компания, которая подала вакансию, обещает не оставить ни одно из них без внимания.
 
Новости дня
Новости разные
 
Городокское райобъединение профсоюзов – одно из лучших в стране
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.12.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
06.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика