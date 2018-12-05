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На вакансию специалиста по просмотру сериалов за три дня откликнулось больше 2,5 тысячи человек
Три дня назад видеосервис VOKA
— Мы не планировали досрочно прекращать прием резюме, но за первые три дня после размещения мы получили больше 2,5 тысячи откликов и были просто вынуждены пойти на такой шаг, — поясняет начальник отдела корпоративных коммуникаций velcom Николай Бределев. — Кроме анкет, которые прислали на электронную почту, мы получили множество звонков. А некоторые потенциальные соискатели даже приходили к нам в офис лично, чтобы оставить резюме и уточнить подробности о вакансии.
В компании отмечают, что некоторые соискатели подошли очень оригинально к составлению резюме и даже прислали свои личные рейтинги сериалов, которые они уже смотрели, и рассказали, что понравилось, а что нет.
Среди тех, кто откликнулся на вакансию есть и маркетологи, и специалисты по логистике, писатель, архитектор, журналист, инженер-технолог, фотограф, кассир, крупье, инженер по обеспечению безопасности дорожного движения, аниматор, бариста и многие другие специалисты.
По словам представителей компании, до конца месяца они постараются обработать все резюме, провести собеседования и определить того, кто больше всех подходит на должность специалиста по просмотру сериалов.
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Прием резюме пришлось завершить. Компания, которая подала вакансию, обещает не оставить ни одно из них без внимания.
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