На вакансию специалиста по просмотру сериалов за три дня откликнулось больше 2,5 тысячи человек

Три дня назад видеосервис VOKA разместил необычную вакансию на сайте «Работа TUT.BY». Требовался специалист по просмотру российских сериалов, зарплату обещали до 1 тысячи рублей. Наниматель планировал принимать резюме 2 недели, однако сегодня прием пришлось прекратить — уже поступило больше 2,5 тысячи откликов.



Кадр из сериала «Бригада». Фото: скриншот видео

— Мы не планировали досрочно прекращать прием резюме, но за первые три дня после размещения мы получили больше 2,5 тысячи откликов и были просто вынуждены пойти на такой шаг, — поясняет начальник отдела корпоративных коммуникаций velcom Николай Бределев. — Кроме анкет, которые прислали на электронную почту, мы получили множество звонков. А некоторые потенциальные соискатели даже приходили к нам в офис лично, чтобы оставить резюме и уточнить подробности о вакансии.

В компании отмечают, что некоторые соискатели подошли очень оригинально к составлению резюме и даже прислали свои личные рейтинги сериалов, которые они уже смотрели, и рассказали, что понравилось, а что нет.

Среди тех, кто откликнулся на вакансию есть и маркетологи, и специалисты по логистике, писатель, архитектор, журналист, инженер-технолог, фотограф, кассир, крупье, инженер по обеспечению безопасности дорожного движения, аниматор, бариста и многие другие специалисты.

По словам представителей компании, до конца месяца они постараются обработать все резюме, провести собеседования и определить того, кто больше всех подходит на должность специалиста по просмотру сериалов.