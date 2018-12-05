Лукашенко сдался

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2013 год. Правительство находит решение, но Лукашенко ставит другую задачу.

2015 год. Лукашенко требует выполнения своего решения.

2016 год. Правительство возвращается к своей идее.

2017 год. Все как могут уговаривают Лукашенко.

2018 год. Правительство дожимает Лукашенко

периодически набрасывается на чиновников с критикой за «волокиту». Но порой требуются долгие годы, чтобы уговорить его решить элементарные вопросы.Последняя история с ОАО «Сукно» стоит того, чтобы проследить ее с самого начала. Предприятие зарождалось в 1945 году, долгое время было одним из ведущих игроков текстильного рынка СССР, а в последние десятилетия хирело. Коротко рассказываем, что там происходило последние пять лет.В начале года сообщили о возможности объединения ОАО «Сукно» и ОАО «Камволь». Но в апреле Лукашенко посетил предприятие и поставил другую задачу (все цитаты в тексте – по сообщениям БелТА):В конце года глава государства подписал указ о реализации на «Сукне» инвестиционного проекта по организации нового производства.В середине года глава государства заявил, что не поддержал предложение о создании единого камвольно-суконного производства. Он потребовал не только сохранить «Сукно» и «Камволь», но и рабочие места на них, эффективно провести модернизацию, чтобы повысить конкурентоспособность.Еще в ноябре зампредседателя концерна «Беллегпром»заявил, что объединение «Камволя» и «Сукно», где продолжается частичная модернизация, пока не обсуждается.Но уже в следующем месяце глава «Беллегпрома»рассказал о предложении создать на реконструированной площадке «Камволя» единое производство.Премьер-министрсообщил на совещании: реализация инвестиционного проекта на «Сукне» из-за конъюнктуры рынка не была начата, ситуация на предприятии тяжелая, судьба 360 работников не ясна, решение о судьбе фабрикиВ начале следующего года вице-премьерзаявил:К лоббированию идеи вновь подключился Николай Ефимчик. Его аргументы: отходы камвольного производства являются основным сырьем для суконного производства, у предприятий очень близкая сопряженность по технологическому оборудованию, не надо будет содержать огромный аппарат управления и техспециалистов, на ОАО «Сукно» пустуют огромные площади.В октябре Семашко заявил, что производственные мощности «Сукна» можно перенести на «Камволь» за год-два. И подчеркнул:Лукашенко этих аргументов было как будто мало.В декабре при посещении «Камволя» глава государства поинтересовался мнением руководства турецкой компании Zen Led о возможностях белорусского суконного предприятия после модернизации. Председатель Совета правления компанииотметил, что в течение двух лет возможно выйти на производство и продажу около 4 млн пог.м суконной ткани.Лукашенко обратился к чиновникам:Глава Беларуси в очередной раз поручил проработать варианты сохранения полноценного суконного производства в стране.В начале года суд признал ОАО «Сукно» экономически несостоятельным и постановил ввести санацию.Весной глава концерна Николай Ефимчик как будто поменял мнение и заявил, что прорабатывается возможность восстановления «Сукна» на старой производственной площадке. Якобы для нового производства площадки «Камволя» не хватит.Но после смены верхушки правительства наступила неожиданная развязка. В ноябресъездил на «Сукно», чтобы своими глазами посмотреть на производство.Наконец, 3 декабря после совещания у главы государства вице-премьеррассказал журналистам: «Сукно» переедет на площадку «Камволя», а территорию предприятия продадут на аукционе, чтобы рассчитаться с долгами.Одно из объяснений: загрузка устаревших мощностей не превышает 10%. Видимо, чтобы Лукашенко остался доволен, юридическое лицо и торговая марка будут сохранены.***«Волокита», как любит выражаться глава государства, длилась пять лет. Но, похоже, чиновники тут не при чем.