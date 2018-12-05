|
«Мне придется убить тебя». Эту и другие строки группы «Мы» вы больше не услышите - дуэт распался
Сегодня ночью музыканты из группы «Мы» сообщили, что коллектива больше не существует.
Вокалистка Ева Краузе
В последний месяц группа «Мы» была продуктивной, но по отдельности: у Евы под именем Mirele вышел сольник «Люболь», у другого участника — Даниила — альбом «Зима» под вывеской «Мы», но с настораживающим названием одного из треков, где Ева значилась в фитах.
Окончательное ли это решение или очередной импульс эмоциональных исполнителей, судить сложно. В январе группа уже распадалась, но спустя месяц все же вернулась. Всего за год у «Мы» вышло два альбома — «Ближе» и «Ближе pt2». Коллектив не раз выступал в Минске.
Читайте также
***
1 декабря в приложении «Афиша TUT.BY»
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня ночью музыканты из группы «Мы» сообщили, что коллектива больше не существует.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)