«Мне придется убить тебя». Эту и другие строки группы «Мы» вы больше не услышите - дуэт распался

Сегодня ночью музыканты из группы «Мы» сообщили, что коллектива больше не существует.

Вокалистка Ева Краузе написала в паблике дуэта:

В последний месяц группа «Мы» была продуктивной, но по отдельности: у Евы под именем Mirele вышел сольник «Люболь», у другого участника — Даниила — альбом «Зима» под вывеской «Мы», но с настораживающим названием одного из треков, где Ева значилась в фитах.

Окончательное ли это решение или очередной импульс эмоциональных исполнителей, судить сложно. В январе группа уже распадалась, но спустя месяц все же вернулась. Всего за год у «Мы» вышло два альбома — «Ближе» и «Ближе pt2». Коллектив не раз выступал в Минске.

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1 декабря в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на церемонию вручения ежегодной музыкальной премии «Золотой граммофон», которая пройдет 9 декабря в «Минск-Арене» . Счастливчикам билеты достанутся бесплатно. Победители будут объявлены 7 декабря.